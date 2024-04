Neste sábado, 27 de abril, das 11h às 14h, será realizado o evento de lançamento dos livros "Diversidade em Pauta" e "ABC do LGBTQIAPN+", na Livraria da Rua, na Savassi, em Belo Horizonte. Os dois livros foram editados pela consultoria Diversifica e reúnem artigos já publicados no Estado de Minas.

Diversidade em Pauta é uma coletânea de artigos publicados no DiversEM, o Núcleo de Diversidade e Inclusão do jornal. Foram reunidos 24 artigos de 9 diferentes autoras e autores, organizados em seis seções por Léo Drummond, Clara Teixeira e Samara Barbosa, colunistas do Estado de Minas e fundadores da Diversifica.

“Reunimos aqui textos que dão às pessoas leitoras um importante contexto das principais discussões contemporâneas sobre Diversidade e Inclusão nas organizações. O livro aborda a relação dos projetos de inclusão com as práticas ESG (Environmental, Social and Governance) - definidas como um conjunto de condutas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial; ações para equidade de gênero, inclusão da população LGBTQIAPN+, discussões sobre equidade racial, inclusão de pessoas com deficiência e o combate ao etarismo”, explica Léo Drummond.

A obra é um convite para que, por meio da leitura de textos curtos, mas que trazem questionamentos profundos, as pessoas leitoras conheçam as perspectivas de colunistas que têm diferentes vivências e experiências profissionais diretamente ligadas às pautas do DiversEM. "Diversidade em Pauta é um livro que me enche de orgulho e alegria. É um verdadeiro manifesto pela inclusão e diversidade. Este lançamento é mais do que um evento, é um importante marco na atuação da Diversifica por um mundo mais justo e organizações com mais resultados”, diz Clara Teixeira.

Todas as pessoas autoras do livro abordam temas com os quais trabalham e que atravessam suas vivências. Samara Barbosa, que é mãe atípica, explica que “falar sobre equidade de gênero, parentalidade e acessibilidade é mais do que uma questão de justiça social. É um compromisso comum de construir um mundo onde todas as pessoas tenham oportunidades, liberdade de escolha e dignidade humana. Essas discussões são o primeiro passo para promover a mudança e criar uma sociedade verdadeiramente inclusiva e equitativa”.

ABC do LGBTQIAPN+

"ABC do LGBTQIAPN+", de autoria do palestrante, jornalista e professor universitário Léo Drummond, promove o letramento sobre questões da população representada por essa sigla. O livro oferece um “beabá” sobre a comunidade LGBTQIAPN+ de forma simples e didática, explicando termos fundamentais e conceitos como orientação afetivo-sexual e identidade de gênero, além de reunir uma série de textos que discutem os desafios enfrentados por pessoas LGBTQIAPN+ no mercado de trabalho e oferecer diretrizes para o respeito e inclusão na sociedade e nas empresas.

Léo Drummond, autor dos livros ABC do LGBTQIAPN e Diversidade em Pauta Diversifica/ Divulgação



“Uma parte considerável da minha produção é focada na comunidade LGBTQIAPN+, da qual orgulhosamente faço parte. Foi com base nos conteúdos da minha coluna no jornal Estado de Minas e nas perguntas que o público faz em minhas aulas e palestras que organizei o conteúdo deste livro. Eu discuto aqui informações e conceitos que todas as pessoas precisam aprender e também compartilho questões que vivi em empresas, na família, na escola e outros espaços em que a LGBT+fobia nos afeta. O que eu trago nos meus textos fala sobre mim, mas também sobre quase todas as pessoas LGBTQIAPN+, pois independente de qual letra da sigla a pessoa faça parte, há muitos pontos em comum em como a discriminação nos afeta e em como conseguimos superá-la com coragem e com o apoio de nossas redes aliadas”, explica Léo Drummond.

O evento de lançamento dos livros contará com a participação de outros colunistas que já passaram pelo DiversEM: Alessandra Aragão, Arthur Bugre, Luana Dias, Sílvia Michelle, Tânia Chaves, Márcia Maria Cruz e Érika Castello Branco. A Livraria da Rua fica na Rua Antônio de Albuquerque, 913 - Savassi.