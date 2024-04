Com apenas um ano de 'treino pesado', o fisiculturista uberabense José Eurípedes Sudário, de 50 anos, que tem deficiência visual total, já vem conquistando campeonatos.

Em 9 de março deste ano, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o atleta ficou em primeiro lugar na categoria Classic Fisic para deficientes no Muscle Contest Fitworld, um campeonato estadual de Fisiculturismo.

E já no começo do mês, participou do Arnold Brasil 2024, realizado no Shopping Center Norte, em São Paulo (SP), onde também foi classificado como top 1, nesta mesma categoria.







“Neste último campeonato eu ganhei pontuação para participar do campeonato mundial em setembro nos Estados Unidos. Próximo passo: tenho um campeonato em junho em Camboriú (SC), julho em Brasília e final de julho na Argentina”, contou Sudário, que também atua como locutor e é conhecido como Zé do Som.





No início dos treinos na academia de Uberaba, o fisiculturista não pensava em se tornar um atleta profissional. “Entrei na academia para praticar musculação em maio de 2022, e decidi ser atleta profissional em maio do ano passado”.





Para começar a entrar em campeonatos e levar o esporte a sério, Zé do Som classificou a motivação de se superar a cada dia, aliada ao foco e à força de vontade.

“Quase todos os dias eu treino três horas por dia, sendo que na época de campeonatos treino seis horas por dia, três horas na parte da manhã e três horas à noite. Atualmente levanto 520 quilos no leg press (exercício que levanta peso com as pernas) e 140 kg no supino reto”.

Alimentação e dificuldades



José Eurípedes Sudário contou que se alimenta seis vezes por dia, basicamente a partir de frutas, verduras, ovos, frango e carne vermelha. “Às vezes enfrento algumas dificuldades em minha profissão de locutor e nem sempre tenho todos os nutrientes necessários, mas luto todos os dias, incansavelmente, para buscar os campeonatos e superar os meus limites”, considerou.

O fisiculturista vive de serviços de locução. Zé do Som contou que nasceu em uma família humilde e sem muitos recursos.



“Somos oito irmãos, todos vivos. Nasci com baixa visão e perdi totalmente a visão aos 17 anos. Minha vida sempre foi de muita luta. Recentemente, me separei da mãe dos meus dois filhos, que atualmente já são homens, de 24 e 29 anos. Moro sozinho e sou independente em tudo o que faço, sem ajuda de ninguém, ou seja, limpo minha casa, faço minha comida todos os dias e ando para todo o lado”, conta.

Durante a pandemia, o fisiculturista passou por algumas dificuldades, já que os serviços que presta praticamente ficaram parados. “O trabalho que faço é de locução em portas de lojas e em eventos. Também atuo como locutor em campanhas políticas”, comentou.

Em busca de patrocínios

O fisiculturista mineiro destacou que está em busca de patrocínios para ajudá-lo com os gastos de sua rotina de treinos e viagens para campeonatos. “Aproveito esse espaço para solicitar patrocínios e pessoas que possam me ajudar. Eu levo a sua marca para onde for e divulgo a mesma em minhas redes sociais”, ressaltou.

O número do celular e WhatsApp do fisiculturista é: 34-9136-4539.