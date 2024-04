Para refletir sobre os estigmas da relação entre mães e filhos durante a puberdade, O Boticário abordou o tema em sua campanha publicitária para o Dia das Mães. A iniciativa conta com um curta-metragem de cerca de 4 minutos, chamado "Tormenta", que vem emocionado clientes nas redes sociais. A ideia é incentivar mães a sair de um lugar de insegurança para um caminho de construção de confiança mútua.

"De todas as fases da maternidade, a adolescência é a mais tempestuosa. Talvez porque essa seja a única fase em que mãe e filho estão vivendo dilemas iguais - ambos compartilham de medo, insegurança, angústia e desconfiança. Uma mistura de sentimentos que os tiram do mar calmo", escreveu a marca.

O vídeo mostra uma mãe aflita esperando o filho chegar em casa, mas, quando ele chega, os dois discutem. As cenas são marcadas por um navio durante uma forte tempestade, fazendo uma alusão aos momentos enfrentados na adolescência.

Durante o vídeo, as câmeras se movimentam muito, simbolizando as adversidades que podem ser enfrentadas, reforçando que, por mais difícil que seja uma relação, o período requer amparo, carinho e acolhimento. Quando o rapaz lembra de como sua mãe esteve ao seu lado durante toda a vida, as ondas se acalmam, e a reconciliação invade o lar.

Segundo pesquisadores da Universidade de Harvard, pais de adolescentes se sentem tão solitários e depressivos quanto os filhos. Enquanto 18% dos adolescentes dizem sofrer de ansiedade, 20% das mães têm o mesmo diagnóstico. A depressão afeta 15% dos adolescentes e 16% das mães.

Além disso, a marca criou vídeos com depoimentos de várias mães de adolescentes, que compartilham suas experiências e mandam uma mensagem de amor para seus filhos. Participam dessa iniciativa nomes como a criadora de conteúdo Bryce Caniçali, a influenciadora Rica de Marré e as atrizes Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé. A campanha ainda conta com ações nas lojas de São Paulo e Curitiba, além de ativações digitais, talks e experiências imersivas até o dia das mães, comemorado no próximo dia 12.