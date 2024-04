O Dia das Mães é uma data comemorativa celebrada em muitos países ao redor do mundo, destinada a honrar e reconhecer a importância das mães na vida de cada pessoa. É um momento de expressar gratidão, carinho e amor por aquelas que desempenham um papel fundamental em nossas vidas.



Neste dia especial, é comum presentear as mães com gestos simbólicos de apreço e reconhecimento, e é justamente isso que faz com que a data seja a segunda mais importante do ano no calendário comercial, ficando atrás, apenas, do Natal.



Com a facilidade de poder comprar tudo pela internet e ficar em casa só acompanhando a entrega pelo rastreamento Correios, ficou muito mais prático presentear no Dia das Mães.



No entanto, encontrar o presente ideal pode ser desafiador, especialmente considerando a diversidade de perfis de mães existentes. Cada mãe é única, com gostos, interesses e necessidades próprias. Por isso, é importante considerar o perfil da mãe ao escolher o presente perfeito.



Abaixo, listamos 3 perfis diferentes de mamães, para ajudar os filhos que pretendem presentear mulheres trabalhadoras, fitness e/ou aventureiras. Sua mãe se encaixa em algum desses perfis?



Dicas de presentes para mamãe fitness

Para as mães que são apaixonadas pelo universo fitness e por cuidados com a saúde, há uma variedade de presentes que podem ajudá-las a manter um estilo de vida ativo e saudável.



Roupas de Academia



Um conjunto de roupas de academia de alta qualidade é um presente prático e útil para mães que se exercitam regularmente. Escolha peças confortáveis, respiráveis e que ofereçam boa mobilidade durante os treinos.



Tênis Esportivos



Um par de tênis esportivos de qualidade é essencial para qualquer atividade física. Procure por modelos que sejam adequados para o tipo de exercício que sua mãe pratica, seja corrida, musculação, dança ou caminhada.



Equipamentos de treino em casa



Se sua mãe prefere se exercitar em casa, considere presentear com alguns equipamentos de treino, como halteres, elásticos de resistência, bola de pilates ou tapete de yoga. Isso permite que ela diversifique seus treinos sem precisar sair de casa.



Assinatura de academia ou aulas on-line



Presenteie sua mãe com uma assinatura de academia ou de plataformas online que ofereçam aulas virtuais de atividades físicas. Isso proporciona acesso a uma variedade de treinos guiados por instrutores especializados, permitindo que ela experimente diferentes modalidades de exercícios.



Monitor de atividades



Um dispositivo de monitoramento de atividades físicas, como um smartwatch ou uma pulseira fitness, é um presente moderno e funcional. Esses dispositivos rastreiam passos, calorias queimadas, frequência cardíaca e oferecem insights sobre a saúde e o condicionamento físico da sua mãe.



Garrafa de água reutilizável



Manter-se hidratado durante os treinos é essencial para o desempenho e a saúde. Presenteie sua mãe com uma garrafa de água reutilizável de alta qualidade, que seja prática, durável e ajude-a a manter-se hidratada durante todo o dia.



Massagem ou sessão de Spa



Após intensos treinos, uma sessão de massagem ou um dia relaxante em um spa pode ser um presente muito apreciado. Essas experiências proporcionam relaxamento, alívio da tensão muscular e ajudam na recuperação pós-exercício.



Livros ou revistas de saúde e fitness



Presenteie sua mãe com livros ou revistas que abordem temas relacionados à saúde, nutrição, exercícios físicos e bem-estar. Isso pode inspirá-la, fornecer novos conhecimentos e ajudá-la a aprimorar sua rotina de treino e alimentação.



Cesta de produtos saudáveis



Monte uma cesta com alimentos saudáveis, snacks naturais, chás e outros itens nutritivos que ajudem sua mãe a manter uma alimentação equilibrada e energética para sustentar seus treinos.



Sugestões de presentes para uma mãe aventureira



Para as mães aventureiras, que adoram explorar novos lugares, desafiar limites e viver experiências emocionantes, a escolha do presente pode ser ainda mais estimulante. Aqui estão algumas sugestões de presentes que irão encantar e acompanhar essas mulheres destemidas em suas aventuras:



Equipamentos de camping



Se sua mãe gosta de acampar e estar em contato com a natureza, presentear com equipamentos de camping pode ser uma excelente opção. Barracas de camping de qualidade, sacos de dormir confortáveis, lanternas recarregáveis e utensílios de cozinha portáteis são itens essenciais para suas aventuras ao ar livre.



Mochila de trekking



Uma mochila de trekking resistente e ergonômica é um presente prático e funcional para as mães aventureiras. Escolha um modelo com capacidade e compartimentos adequados para armazenar seus pertences durante longas caminhadas e trilhas na natureza.



Calçados outdoor



Um par de botas de trilha ou tênis de caminhada de qualidade é essencial para garantir o conforto e a segurança da sua mãe durante suas aventuras ao ar livre. Opte por modelos impermeáveis, com boa aderência e suporte para os pés.



Acessórios de viagem



Presentear com acessórios de viagem práticos e versáteis é uma ótima opção para as mães aventureiras.

Itens como bolsas impermeáveis, cantis dobráveis, bastões de caminhada, chapéus de proteção solar e óculos de sol polarizados são úteis e valorizados em suas jornadas.



Experiências outdoor



Presenteie sua mãe com experiências emocionantes ao ar livre, como passeios de balão, rafting em rios selvagens, mergulho com cilindro, escalada em rochas ou passeios de caiaque. Essas atividades proporcionam momentos inesquecíveis e adrenalina pura.



GPS portátil



Um dispositivo de GPS portátil é um presente útil para as mães aventureiras que gostam de explorar novos destinos e trilhas desconhecidas. Isso permite que ela navegue com confiança e segurança em suas aventuras ao ar livre.



Câmera de ação



Uma câmera de ação resistente e à prova d'água é um presente ideal para registrar os momentos emocionantes e paisagens deslumbrantes das aventuras da sua mãe. Essas câmeras compactas são perfeitas para capturar vídeos e fotos de alta qualidade durante atividades ao ar livre.



Livros e guias de viagem



Presenteie sua mãe com livros e guias de viagem inspiradores e informativos sobre destinos de aventura ao redor do mundo. Isso pode ajudá-la a planejar suas próximas escapadas e descobrir novos lugares para explorar.



Opções de presentes para uma mãe trabalhadora



Para uma mãe que trabalha duro, equilibrando suas responsabilidades profissionais e familiares, é importante escolher um presente que reconheça e valorize seu esforço e dedicação. Aqui estão algumas sugestões de presentes para uma mãe trabalhadora:



Agenda ou planner



Uma agenda elegante ou um planner personalizado pode ajudar sua mãe a organizar suas tarefas e compromissos, permitindo que ela gerencie melhor seu tempo entre o trabalho, a família e outras atividades.



Cesta de spa em casa



Presenteie sua mãe com uma cesta de produtos de spa em casa, contendo itens como velas aromáticas, óleos de massagem, sais de banho, máscaras faciais e loções corporais relaxantes. Isso proporcionará a ela momentos de relaxamento e autocuidado após um longo dia de trabalho.



Assinatura de serviço de streaming



Uma assinatura de um serviço de streaming de filmes, séries ou música pode ser um presente relaxante para sua mãe desfrutar durante seu tempo livre. Isso lhe dará a oportunidade de se desconectar do trabalho e se entreter com conteúdo de sua escolha.



Kit café ou chá



Se sua mãe é uma apreciadora de café ou chá, monte um kit com suas variedades favoritas, acompanhadas de uma caneca elegante e biscoitos ou chocolates gourmet. Isso proporcionará a ela momentos de prazer e conforto durante suas pausas no trabalho.



Livro inspirador



Presenteie sua mãe com um livro inspirador sobre liderança, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal ou histórias de mulheres bem-sucedidas. Isso pode motivá-la e inspirá-la em sua jornada profissional e pessoal.



Acessórios profissionais



Um acessório profissional de qualidade, como uma bolsa executiva elegante, uma carteira de couro ou uma caneta de luxo, pode ser um presente sofisticado e prático para sua mãe utilizar em seu ambiente de trabalho.



Curso ou workshop on-line



Investir no desenvolvimento profissional de sua mãe pode ser um presente valioso. Considere oferecer a ela a oportunidade de participar de um curso ou workshop online relacionado à sua área de atuação ou interesses profissionais.



Assinatura de revista ou jornal



Uma assinatura de uma revista ou jornal especializado na área de trabalho de sua mãe pode ser um presente informativo e inspirador. Isso manterá sua mãe atualizada sobre as últimas tendências e novidades em seu campo de atuação.



Assinatura de serviço de refeições



Simplifique a rotina de sua mãe oferecendo uma assinatura de um serviço de refeições prontas ou kits de ingredientes para cozinhar em casa. Isso economiza tempo e energia na preparação das refeições durante a semana de trabalho.



Vale-presente



Se você está indeciso sobre o que escolher, um vale-presente de uma loja de departamento, livraria, restaurante ou spa permite que sua mãe escolha o presente que mais lhe agrada, garantindo sua satisfação.



Ao escolher o presente ideal para sua mãe trabalhadora, leve em consideração suas necessidades, interesses e preferências pessoais. Um presente que reconheça e celebre seu trabalho árduo será verdadeiramente significativo e apreciado neste Dia das Mães.



Por: Bruna Bozano