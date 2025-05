Drag Race Brasil terá edição gravada em Portugal com Grag Queen

Grag Queen está de volta ao comando do Drag Race Brasil! Após o sucesso da primeira temporada, exibida em 2023, a artista se prepara para apresentar o novo ano do reality, que estreará em breve e, desta vez, gravado em Portugal. A novidade reforça a ascensão da carreira da cantora e apresentadora, que aos 29 anos já soma 559 mil seguidores no Instagram, 2,2 milhões no TikTok e impressionantes 17 milhões de visualizações no YouTube.

De rainha do universo à voz do Drag Race, Grag tem uma trajetória marcada por conquistas expressivas. Ela se tornou a primeira brasileira a comandar uma versão da maior franquia de realities da TV, e integra atualmente o seleto ranking das drag queens mais seguidas do mundo nas redes sociais. O pontapé em sua jornada nos realities foi em 2020, quando venceu a primeira temporada do Queen of the Universe, competição global da mesma produtora de RuPaul, faturando US$ 250 mil e o título de campeã.

Grag também se destaca na música pop com hits como “Party Everyday”, “Milkshake”, “Sirene” e “Fim de Tarde”. Ela já levou sua potência vocal e presença de palco para eventos como o Rock in Rio e o The Town.

Aclamada pela versatilidade como cantora, performer e comunicadora, Grag Queen também já protagonizou a série Grag Hearts Drag, no qual percorreu o Brasil mergulhando nas expressões da arte drag em diferentes regiões. Com carisma, talento e representatividade, ela continua abrindo portas e consolidando seu nome entre as maiores estrelas do entretenimento LGBTQIAPN+ mundial.

