Anitta se encontra com Rei Charles III em evento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Anitta se encontrou com o Rei Charles III e o Cacique Raoni Metuktire nessa quarta-feira (15/10), em Londres, na Inglaterra. O encontro ocorreu durante um evento focado em promover a bioeconomia e a preservação da Amazônia.

Rei Charles III, conheceu a rainha do Brasil, Anitta. O evento aconteceu no Reino Unido ????????



pic.twitter.com/aF6ztAlTBo — Vinicius Marinho - YouTuber / Poptivo (@ViniMarinhoOf) October 16, 2025

Anitta participou da cerimônia como co-anfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que homenageou o Raoni pela luta ambiental. Além do trio, a solenidade reuniu cientistas, empresários, celebridades e representantes de diferentes povos originários.

O prêmio é promovido pela Liberatum, uma organização de diplomacia global fundada em 2020 pelo então Príncipe de Gales, hoje Rei Charles III. O objetivo é dar destaque a uma economia circular baseada em recursos da natureza e aos ativistas que trabalham pela causa.

Em declaração à Liberatum, Anitta afirmou ser uma honra participar de um momento tão importante para o Cacique Raoni e para a defesa da floresta. “É essencial que mais países e líderes globais se alinhem à preservação do meio ambiente e dos povos indígenas, que são os verdadeiros guardiões da floresta”, disse a cantora à imprensa.

O que é Bioeconomia?

A Bioeconomia é um sistema de produção que usa recursos biológicos renováveis (plantas, algas, resíduos) para criar tudo o que a economia precisa, como alimentos, energia e produtos industriais (bioplásticos, bioquímicos).

Seu objetivo principal é:

Substituir o Petróleo: Trocar os combustíveis e materiais fósseis por fontes biológicas. Garantir a Sustentabilidade: Fazer isso de forma que proteja o meio ambiente e a biodiversidade. Usar a Ciência: Depende de muita inovação (biotecnologia) para transformar a biomassa de forma eficiente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.