Rei Charles III aparece com olho vermelho em encontro com Macron

O Rei Charles III chamou atenção nesta terça-feira (8/7) ao aparecer com o olho direito visivelmente vermelho durante a recepção oficial ao presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio de Buckingham. A imagem do monarca ao lado do líder francês repercutiu nos tabloides britânicos e levantou diversos boatos sobre a saúde dele.

Segundo uma autoridade do Palácio de Buckingham, o olho avermelhado foi causado por um vaso sanguíneo rompido durante a noite anterior e não representa nenhum risco à saúde do rei. A pupila vermelha, ainda de acordo com a fonte, não tem relação com o câncer que Charles III enfrenta desde fevereiro deste ano.

O monarca de 75 anos foi diagnosticado com a doença no início de 2024 e, desde então, realiza um tratamento cujo progresso vem sendo mantido sob sigilo. Em março, ele chegou a ser internado brevemente devido a efeitos colaterais relacionados à terapia.

Rei Charles e Emmanuel Macron durante encontro na Inglaterra AFP

O episódio do olho vermelho ocorreu durante a cerimônia de boas-vindas a Macron nos jardins do Palácio de Buckingham, com direito a desfile da Guarda Real. A visita de Estado do presidente francês é considerada simbólica, pois representa a primeira de um líder europeu ao Reino Unido desde o Brexit, em 2020.

Os assuntos referentes à Coroa Britânica costumam atrair a atenção tanto dos entusiastas monarquia como dos críticos que menosprezam reis e rainhas. Faz dois anos que o Rei Charles III assumiu o trono, em 8/9/2022, após a morte da mãe, Rainha Elizabeth II. Ele recebeu a coroa antes, em maio. E é o soberano de muitos países, além da Inglaterra. Veja a lista. Reprodução TV Só no Reino Unido são três, além da própria Inglaterra: Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. CIA wikimedia commons E, além do Reino Unido (bandeira na foto), vários outros países estão sob o reinado de Charles III. Eles têm governador e primeiro-ministro, mas são subordinados, em última instância, à Coroa Britânica. Veja a lista. Divulgação Antígua e Barbuda (Caribe) - Conquistou a independência em 1981. domínio público Antígua e Barbuda tem 98 mil habitantes numa área de 441 km². Capital: Saint John giggel wikimedia commons Austrália (Oceania) - Conquistou a independência em 1901 domínio público A Austrália tem 25 milhões de habitantes em 7 milhões de km². Capital: Camberra. Patty Jansen por Pixabay Bahamas (Caribe) - Conquistou a independência em 1973. Divulgação Bahamas tem 401 mil habitantes numa área de 13.800 km². Capital: Nassau. Just a Brazilian man wikimedia commons Belize (América Central) - Conquistou a independência em 1981 domínio público Belize tem 401 mil habitantes em 13.800 km². Capital: Belmopã. Pgbk87 - wikimedia commons Canadá (América do Norte) - Conquistou a independência em 1867. Domínio público Canadá tem 38 milhões de habitantes em 9,9 milhões de km². Capital: Ottawa Imagem de James Wheeler por Pixabay Granada (Caribe) - Conquistou a independência em 1974 domínio público Granada tem 112.500 habitantes em 344 km². Capital: Saint George's Jhwelsch wikimedia commons Jamaica (Caribe) - Conquistou a independência em 1962 domínio público Jamaica tem 2,7 milhões de habitantes em 10.900 km². Capital Kingston Imagem de Viola ' por Pixabay Papua Nova-Guiné (Oceania) - Conquistou a independência em 1975 Divulgação Papua Nova-Guiné tem 6,1 milhões de habitantes em 462 mil km². Capital: Port Moresby MSchlauch - wikimedia commons Ilhas Salomão (Oceania) - Conquistou a independência em 1978. Divulgação As Ilhas Salomão têm 599 mil habitantes em 28 mil km². Capital: Honiara. Department of Foreign Affairs and Trade wikimedia commons Ilhas de São Vicente e Granadinas (Caribe) - Fizeram 43 anos de independência da Inglaterra em 27/10. Divulgação Tem 110 mil habitantes numa área de 389 km².Sua capital é Kingston. Igbgrant wikimedia commons Nova Zelândia (Oceania) - Conquistou a independência em 1907 Domínio público Nova Zelândia tem 4,9 milhões de habitantes em 268 mil km². Capital: Wellington Imagem de Regina por Pixabay Santa Lúcia (Caribe) - Conquistou a independência em 1979. Divulgação Santa Lúcia tem 180 mil habitantes em 539 km². Capital: Castries Imagem de Jolyne D por Pixabay São Cristóvão e Névis (Caribe) - Conquistou a independência em 1983. domínio público São Cristóvão e Névis tem 53 mil habitantes em 261 km². Capital: Basseterre. Fred Hasu wikimedia commons Tuvalu (Oceania) - Conquistou a independência em 1978. Divulgação Tuvalu tem 11.800 habitantes em 26 km². Capital: Funafuti. Rowely Parico - Flickr Todos estes países são governados pelo Rei Charles III. Veja agora os quatro países do Reino Unido, na Europa. reprodução TV Inglaterra - Tem 55,6 milhões de habitantes numa área de 130 mil km². domínio público Londres é a capital inglesa, uma das mais importantes da Europa, foco de intenso turismo, uma grande força econômica e cultural. Imagem de David Mark por Pixabay Escócia - Tem 5,4 milhões de habitantes em 78.700 km². domínio público A capital Edimburgo tem uma das paisagens históricas mais deslumbrantes do continente. Serviu de inspiração para J.K.Rowling criar os cenários de Harry Potter. Imagem de Eduardo Vieira por Pixabay Irlanda do Norte - Tem 1,8 milhão de habitantes em 13.800 km². domínio público A capital Belfast é a segunda maior cidade na Ilha da Irlanda. Ali foi construído o Titanic, transatlântico que afundou em 1912. Gerry Lynch~commonswiki ( wikimedia commons País de Gales - Tem 3,1 milhões de habitantes em 20.700 km². Divulgação A capital Cardiff étem apenas 330 mil habitantes e mistura tradição e modernidade. Imagem de timcela por Pixabay Todas essas nações, portanto, estão sujeitas às decisões do Rei. O que você acha da Monarquia? Imagem de aneejohn por Pixabay Voltar Próximo

Em declaração à imprensa, Macron afirmou que a viagem marca um “momento importante” nas relações entre França e Reino Unido. Os dois países discutem temas como imigração, segurança, defesa e apoio contínuo à Ucrânia, especialmente em um contexto de incerteza sobre a posição dos EUA caso Donald Trump retorne à presidência.

Além da recepção real, Macron fará um discurso no Parlamento britânico e se reunirá com o primeiro-ministro Keir Starmer nesta quarta-feira (9/7), na residência oficial da Downing Street.