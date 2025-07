Charles III, um rei francófono que recebe Macron em visita ao Reino Unido

O rei francófono Charles III, que receberá o presidente francês, Emmanuel Macron, na terça-feira (8) para uma visita de Estado ao Reino Unido, há muito tempo professa seu carinho pela França, descrevendo-a como "parte integrante da trama" de sua vida.

A visita de Estado, realizada a convite do monarca, será uma oportunidade para fortalecer a relação entre os dois países, que o rei descreveu como "indispensável" durante sua visita à França em setembro de 2023.

Elogiada como um símbolo da "distensão cordial" após o Brexit, a visita demonstrou uma proximidade de pontos de vista entre os dois líderes em questões como a Ucrânia e o meio ambiente, além de um forte vínculo pessoal.

"A França tem sido uma parte essencial da minha vida desde que me lembro", declarou Charles III no Senado francês em setembro de 2023, em um discurso proferido principalmente em francês, o que lhe rendeu uma ovação.

- "La vie en rose" -

Charles III fez mais de 30 visitas oficiais à França desde a década de 1970 e, como ele mesmo admite, "La Vie en Rose", de Edith Piaf, continua sendo uma de suas músicas favoritas.

Emmanuel Macron é o primeiro líder europeu convidado para uma visita de Estado desde que Charles III se tornou rei.

A visita de Estado do casal presidencial francês ao monarca acontecerá no Castelo de Windsor, enquanto o Palácio de Buckingham passa por reformas.

Brigitte e Emmanuel Macron serão recebidos na chegada ao aeroporto pelo príncipe e pela princesa de Gales, William e Kate, que os acompanharão até Windsor, a oeste de Londres. Lá, serão recebidos oficialmente pelo rei e pela rainha, antes de participarem de uma procissão de carruagens pela cidade, seguida de um desfile militar e almoço com a família real no castelo.

Na terça-feira, o presidente francês e sua esposa visitarão o Palácio de Westminster, em Londres, e Macron se dirigirá aos parlamentares com um discurso "muito político", segundo o Palácio do Eliseu.

Um jantar de Estado, com discursos do rei e do presidente francês encerrará a jornada diante de quase 150 convidados.

No dia seguinte, Emmanuel Macron depositará flores no túmulo da rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, e visitará os jardins, entre outras atividades.

Na quinta-feira, ele participará de uma cúpula franco-britânica, a segunda desde que foram retomadas em 2023, após serem suspensas devido ao Brexit. O casal presidencial francês deixará o Reino Unido no mesmo dia.

Donald Trump também foi convidado para uma visita de Estado este ano. A viagem pode acontecer em setembro, embora ainda não tenha sido anunciada uma data oficial.

