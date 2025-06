Idris Elba prepara documentário sobre Rei Charles III

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator britânico Idris Elba e o Rei Charles III estão trabalhando juntos em um novo documentário da Netflix que celebrará os 50 anos da The King’s Trust, instituição de caridade voltada aos jovens, fundada pelo então príncipe de Gales. A produção vai destacar o impacto da organização ao longo de meio século, com foco na transformação de vidas e no poder de acreditar no potencial da juventude.

Intitulado provisoriamente como um documentário sobre "a força de uma oportunidade", o filme será dirigido pelo cineasta vencedor do BAFTA Ashley Francis-Roy. Idris Elba não apenas apresentará a narrativa ao lado do monarca, como também trará seu próprio testemunho: o ator recebeu apoio financeiro do The King’s Trust no início de sua carreira artística.

“A The King’s Trust me deu uma oportunidade que mudou a minha vida. Num momento em que eu não tinha recursos para correr atrás dos meus sonhos, eles me ofereceram apoio real e prático — inclusive financeiro — que me ajudou a dar os primeiros passos. Milhões de pessoas ainda esperam por essa porta que se abre. Este documentário mostra o que é possível quando isso acontece — e por que o trabalho da The King’s Trust continua tão importante”, declarou.

Fundada originalmente como The Prince’s Trust, a instituição nasceu com o objetivo de ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a superar obstáculos sociais e financeiros. Ao longo das últimas décadas, tornou-se uma das principais organizações de juventude do Reino Unido, tendo auxiliado mais de 1,3 milhão de jovens no país e em outros 20 países ao redor do mundo.

“No coração deste documentário está a ideia de acreditar nos jovens. Foi isso que motivou um jovem príncipe a agir. E quase 50 anos depois, mais de 1,3 milhão de pessoas já foram apoiadas pelo nosso trabalho”, explicou Jonathan Townsend, CEO da organização no Reino Unido.

O documentário está sendo produzido pela 22 Summers, produtora fundada por Idris Elba, e contará com a participação de jovens beneficiados pela organização na própria produção do filme, como forma de capacitá-los para o mercado de audiovisual. O lançamento está previsto para o outono europeu de 2026.