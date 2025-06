Minissérie "A melhor irmã" se equilibra na ambiguidade

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Desde o sucesso de “The sinner” ( Netflix, 2017), Jessica Biel abraçou o filão dos thrillers em famílias disfuncionais. Depois de protagonizar “Candy” (Disney+, 2022), baseada em fatos, ela retorna com “A melhor irmã”, do Prime Video. Minissérie adaptada do romance homônimo de Alafair Burke (inédito no Brasil), a apresenta como uma mulher rica, brilhante, linda e fria. Que logo vai estar embebida em sangue.



Chloe Taylor (Biel) comanda a revista feminina “The Real Thing”, um modelo entre os ricos que querem fazer diferença (ou mostrar que fazem) no mundo. Tem um superapartamento em Manhattan, uma casa nos Hamptons, um marido advogado bem-sucedido e um filho adolescente que a adora. Ao voltar de uma festa em que foi homenageada, encontra Adam Macintosh (Corel Stoll) morto a facadas no tapete branco da casa de praia.



O assassinato do marido é o ponto de partida para mostrar que a perfeição daquela família não passa de verniz público. O filho Ethan (Maxwell Acee Donovan), de 17 anos, é rapidamente apontado como o principal suspeito. As portas estão abertas para que o passado venha à tona. O garoto não é filho de Chloe, mas de sua irmã Nicky (Elizabeth Banks), a primeira mulher de Adam.



Opostos

Ninguém sabe da existência de Nicky, uma alcoólatra em recuperação. Quando a dupla de policiais encarregada do caso – Nancy (Kim Dickens), uma lésbica durona que não presta contas a ninguém, e Matt (Bobby Naderi), um tipo mais afável, que garante algum humor à história – descobre que Nicky é a guardiã legal de Ethan, ela volta à cena.



Nicky, mais velha, é completamente o oposto de Chloe. Ela é aberta e imperfeita, de uma maneira que a mais nova parece incapaz de ser. Está presa ao passado que Chloe quer esquecer. A relação das duas – e o que elas escondem uma da outra – vai se tornar o cerne da série, na medida em que as investigações avançam.



Com muitas reviravoltas, “A melhor irmã” traz muitas subtramas com pistas falsas para o espectador. Bill Braddock (Matthew Modine) é o chefe do luxuoso escritório onde Adam advoga. Oferece na primeira hora ajuda a Chloe, mas ele tem mais a esconder do que a colaborar para resolver o crime.



Há também a multimilionária Catherine (Lorraine Toussaint), a mentora de Chloe e a figura à frente do conselho que administra a revista. Ela quer ajudar a amiga, mas a revista vem antes – ou seja, qualquer passo em falso pode tirar a editora da jogada.



Tem ainda o colega advogado bonitão de Adam (Jake Rodriguez) e a própria vítima, que, volta e meia, aparece em flashbacks, ou em visões de Chloe, explicando como eles chegaram até ali. A relação das duas irmãs, que começa muito conturbada, vai se modificando ao longo da história – nem Nicky é tão perturbada, nem Chloe tão fria.



Há alguns exageros na trama. Chloe, por exemplo, é caçada pelos paparazzi como uma celebridade de cinema; um agente do FBI com pinta de gângster faz gato e sapato dela, e dos próprios policiais de Nova York.





“A melhor irmã” ganha pontos, no entanto, ao descortinar a hipocrisia reinante não só entre os muito ricos, como também no Judiciário e na polícia. A caça ao assassino de Adam perde, de certo modo, sua força – assim que o assassino é revelado, percebemos que a resposta estava no início da história.



• A minissérie, com oito episódios, está disponível no Prime Video