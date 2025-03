Funk, Ivete, Anitta e mais: os hits que bombaram no Carnaval no TikTok

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Já está com saudade da folia? Que tal matar a saudade ouvindo as músicas que mais fizeram sucesso nos vídeos do TikTok durante o carnaval. A lista, divulgada nesta sexta-feira (14/3), inclui músicas que foram apostas para a festa, como “Energia de gostosa” e “Sei que tu me odeia”, mas também músicas clássicas, como “Menina veneno”.

Kew e o DJ LK da Escócia lideram a parada musical carnavalesca, com “Descer”. Ivete Sangalo aparece duas vezes na lista, com “Energia de gostosa” e “O mundo vai”. A clássica marchinha “Ó abre alas” também foi bastante utilizada pela comunidade durante a festa. Veja a lista completa:

Verão em alta

A plataforma de vídeos curtos também divulgou as músicas mais usadas entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. O funk “Bonde das Oncinhas”, do DJ LK da Escócia, foi a música mais utilizada em criações no TikTok, rendendo coreografias num beat contagiante. Ele celebrou a dobradinha no topo das listas.

"Estou muito feliz que nossas músicas pegaram o número 1 do Verão e Carnaval. É muito gratificante ver o trabalho evoluindo assim e tomando uma proporção dessas. O TikTok foi o que fez minha carreira realmente acontecer. Muitas músicas que eu lancei foram para a plataforma e renderam muitas trends, como 'Tubarão Te Amo', 'Quebra de Ladinho e Faz o Coraçãozinho' e, agora, 'Bonde das Oncinhas'”, disse.

O segundo lugar ficou com "Porsche Azul", de Felipe Beats, Zé Felipe e Vitor Daslent's, e em terceiro, "Cópia Proibida", de Léo Foguete, completando o pódio. Além de músicas novas, nos meses mais quentes do ano, dois clássicos nacionais também voltaram a esquentar: “Aliança”, dos Tribalistas, e “Menina Veneno”, do Ritchie. Veja a lista:

Somadas, as 10 músicas mais ouvidas durante o verão no Brasil conquistaram mais de 20 bilhões de visualizações entre dezembro e fevereiro. Além dos vídeos, o TikTok permite que os usuários curtam os sons em outras plataformas, por meio do recurso "Adicionar a App de Música", em que é possível salvar músicas diretamente de vídeos para os serviços de streaming de áudio.