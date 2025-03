Pesquisa mostra que BH gosta de ler, de música sertaneja e de carnaval

O sábado do Carnaval de BH abriu com o tradicional "Então Brilha!" antes do raiar do Sol, na Contorno e foram até a Rua da Bahia Leandro Couri/EM/D.A Press

O sábado do Carnaval de BH abriu com o tradicional "Então Brilha!" antes do raiar do Sol, na Contorno e foram até a Rua da Bahia Leandro Couri/EM/D.A Press

O sábado do Carnaval de BH abriu com o tradicional "Então Brilha!" antes do raiar do Sol, na Contorno e foram até a Rua da Bahia Leandro Couri/EM/D.A Press

O sábado do Carnaval de BH abriu com o tradicional "Então Brilha!" antes do raiar do Sol, na Contorno e foram até a Rua da Bahia Leandro Couri/EM/D.A Press

O sábado do Carnaval de BH abriu com o tradicional "Então Brilha!" antes do raiar do Sol, na Contorno e foram até a Rua da Bahia Leandro Couri/EM/D.A Press

O sábado do Carnaval de BH abriu com o tradicional "Então Brilha!" antes do raiar do Sol, na Contorno e foram até a Rua da Bahia Leandro Couri/EM/D.A Press

O bairro do Pompeia, na região Leste de BH, foi tomado pelo "Tchanzinho Zona Norte" ainda pela manhã Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O bairro do Pompeia, na região Leste de BH, foi tomado pelo "Tchanzinho Zona Norte" ainda pela manhã Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O bairro do Pompeia, na região Leste de BH, foi tomado pelo "Tchanzinho Zona Norte" ainda pela manhã Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O bairro do Pompeia, na região Leste de BH, foi tomado pelo "Tchanzinho Zona Norte" ainda pela manhã Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

O bloco "Quando Come Se Lambuza" movimentou a Avenida Afonso Pena com repertório que foi do axé ao pagode Leandro Couri/EM/D.A Press

Praça Sete é tomada por multidão em sábado de carnaval Leandro Couri/EM/D.A Press

A chuva que atingiu alguns pontos de BH não desanimou o bloco "Seu Vizinho", na Avenida Mem de Sá, no Santa Efigênia, na região Leste Túlio Santos/EM/D.A Press

A chuva que atingiu alguns pontos de BH não desanimou o bloco "Seu Vizinho", na Avenida Mem de Sá, no Santa Efigênia, na região Leste Túlio Santos/EM/D.A Press

A chuva que atingiu alguns pontos de BH não desanimou o bloco "Seu Vizinho", na Avenida Mem de Sá, no Santa Efigênia, na região Leste Túlio Santos/EM/D.A Press

Boleros, rumbas, salsas, maxixes e até sambas foram a trilha sonora do "Bloco Gafieira" na Praça da Liberdade Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Boleros, rumbas, salsas, maxixes e até sambas foram a trilha sonora do "Bloco Gafieira" na Praça da Liberdade Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Boleros, rumbas, salsas, maxixes e até sambas foram a trilha sonora do "Bloco Gafieira" na Praça da Liberdade Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Boleros, rumbas, salsas, maxixes e até sambas foram a trilha sonora do "Bloco Gafieira" na Praça da Liberdade Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Ao lado de Djonga, de blusa vermelha, está dona Maria Eni, avó do rapper. Depois de levar a vovó para o palco em vários shows, Djonga apresenta dona Maria Eni à multidão de foliões em seu trio elétrico, que movimentou o sábado de carnaval em BH Túlio Santos/EM/D.A Press

A estreia do "Bloco do Djonga" atraiu uma multidão para a Avenida João Pinheiro na altura da Praça da Liberdade, com samba, rap, funk e pagode Túlio Santos/EM/D.A Press

A estreia do "Bloco do Djonga" atraiu uma multidão para a Avenida João Pinheiro na altura da Praça da Liberdade, com samba, rap, funk e pagode Túlio Santos/EM/D.A Press

A estreia do "Bloco do Djonga" atraiu uma multidão para a Avenida João Pinheiro na altura da Praça da Liberdade, com samba, rap, funk e pagode Túlio Santos/EM/D.A Press

A estreia do "Bloco do Djonga" atraiu uma multidão para a Avenida João Pinheiro na altura da Praça da Liberdade, com samba, rap, funk e pagode Túlio Santos/EM/D.A Press

A estreia do "Bloco do Djonga" atraiu uma multidão para a Avenida João Pinheiro na altura da Praça da Liberdade, com samba, rap, funk e pagode Túlio Santos/EM/D.A Press

"Bloco dos Garis" acompanham Bloco da Calixto retirando o lixo que os foliões deixaram para trás Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Chegando ao décimo ano desfilando por BH, o "Bloco da Calixto" foi da rua dos Tamoios para a dos Tupinambás no Centro Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Chegando ao décimo ano desfilando por BH, o "Bloco da Calixto" foi da rua dos Tamoios para a dos Tupinambás no Centro Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Chegando ao décimo ano desfilando por BH, o "Bloco da Calixto" foi da rua dos Tamoios para a dos Tupinambás no Centro Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Chegando ao décimo ano desfilando por BH, o "Bloco da Calixto" foi da rua dos Tamoios para a dos Tupinambás no Centro Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Chegando ao décimo ano desfilando por BH, o "Bloco da Calixto" foi da rua dos Tamoios para a dos Tupinambás no Centro Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Praia da Estação, movimento que retomou o carnaval de rua na capital mineira, lotou a Praça Raul Soares, na região Central de BH, e muitos foliões aproveitaram o espelho d'água para se refrescar. Túlio Santos/EM/D.A Press

A Praia da Estação, movimento que retomou o carnaval de rua na capital mineira, lotou a Praça Raul Soares, na região Central de BH, e muitos foliões aproveitaram o espelho d'água para se refrescar. Túlio Santos/EM/D.A Press

A Praia da Estação, movimento que retomou o carnaval de rua na capital mineira, lotou a Praça Raul Soares, na região Central de BH, e muitos foliões aproveitaram o espelho d'água para se refrescar. Túlio Santos/EM/D.A Press

A Praia da Estação, movimento que retomou o carnaval de rua na capital mineira, lotou a Praça Raul Soares, na região Central de BH, e muitos foliões aproveitaram o espelho d'água para se refrescar. Túlio Santos/EM/D.A Press

A cantora americana Taylor Swift foi homenageada pelo bloco "TS Party BR" que agitou o Barro Preto Marcos Vieira/EM/D.A Press

A cantora americana Taylor Swift foi homenageada pelo bloco "TS Party BR" que agitou o Barro Preto Marcos Vieira/EM/D.A Press

A cantora americana Taylor Swift foi homenageada pelo bloco "TS Party BR" que agitou o Barro Preto Marcos Vieira/EM/D.A Press

A cantora americana Taylor Swift foi homenageada pelo bloco "TS Party BR" que agitou o Barro Preto Marcos Vieira/EM/D.A Press