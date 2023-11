A Avenida do Contorno foi caminho de muitas histórias desde a construção de Belo Horizonte, em 1897. E, em uma das esquinas da via planejada no século 19 para ser os limites da nova capital de Minas Gerais, milhares de livros expostos em uma calçada contam a história de dois catadores de material reciclado apaixonados por literatura.

A série especial do Pensar sobre os sebos de Belo Horizonte mostra hoje como a esquina da Rua Grão Mogol com a Contorno tornou-se referência na cidade para livros usados baratos. Quem passa por lá, não resiste em dar uma olhadinha nas opções literárias do dia escolhidas por Odilon Tavares e José Horário, que desde 2018 montaram um sebo na calçada.

Milhares de livros, de todos os gêneros, ficam expostos diariamente e custam R$ 5. Odilon e José Horário começaram como catadores de material para reciclagem e, com o tempo, foram achando e ganhando livros, até que um dia viram ali uma oportunidade de negócio.

No entanto, em 27 de junho de 2020, o acervo foi incendiado criminosamente. Após o sonho e trabalho de três anos ser queimado, clientes e amigos se mobilizaram e fizeram uma vaquinha na internet. A campanha de financiamento coletivo seria utilizada para adquirir livros e reformar um ônibus para funcionar como livraria e um quarto ao fundo.

A meta era de R$ 150 mil para colocar o sebo na estrada. Porém, as doações foram tantas que a campanha encerrou com 125% da meta em menos de um semestre, com 3.377 apoiadores.

Desde então, Odilon Tavares trabalha com o objetivo de colocar o ônibus na estrada. Devido a alguns contratempos, o veículo modificado, que contou com ajuda dos arquitetos Giulianno Camatta e Marcos Franchini, ganhará um painel de energia solar e deve iniciar sua jornada pelo estado em 2024.

Enquanto o sonho não ganha a estrada, Odilon e José Horácio abastecem o sebo na calçada com uma infinidade de títulos. As obras vão de clássicos da literatura a livros de direito penal para estudo. Tudo a R$ 5.

Para a dupla a rotina no sebo começa cedo. Às 5h30, eles organizam os livros, tudo de um jeito prático para os clientes não se perderem entre tantos títulos. No fim do dia, o seu Odilon e o José Horácio recolhem tudo, por volta das 18h.

Os livros estão em ótimo estado de conservação e eles aceitam o pagamento em dinheiro ou PIX. E, caso queira doar algum livro ou revista, eles recebem de braços abertos.

Serviço

Sebo de Livros do Seu Odilon e José Horácio

Rua Grão Mongol, em frente ao número 5873 - Savassi, Belo Horizonte

@sebodoseuodilon