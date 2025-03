Anitta escreve carta para mãe: ‘Queria que me desse mais atenção’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma cartinha escrita pela cantora Anitta durante a infância viralizou nas redes sociais. O texto foi escrito para a mãe da artista, Miriam Macedo, e causou comoção na internet.

Na carta, ela pede atenção da mãe e demonstra ciúmes do irmão, Renan Machado. “Mãe, queria que você me desse mais atenção. Você quando vai dormir dá mil beijos no meu irmão e me dá só um abraço. Fala para ele que ele é lindo, maravilhoso e que ele é seu gato e lindo e fala que eu estou normal“, escreveu.

Uma carta escrita por Anitta quando era pequena para sua mãe, Miriam Macedo, é mostrada no documentário da artista:



"Queria que você me desse mais atenção. Você quando vai dormir dá mil beijos no meu irmão e me dá só um abraço" pic.twitter.com/caKhnln3ug — Tracklist (@tracklist) March 5, 2025

“Briga só comigo e não briga nem um pouco com ele. Você deixa eu fazer tudo e diz que eu sigo mais o seu exemplo e diz na frente de todo mundo que eu sou bagunceira e que eu encho o seu saco”, reclamou.

“E eu aqui fala (sic) que você é linda e falo que você parece que tem 20 anos, mais (sic) você tem 42”, encerrou. O texto termina com um “eu te amo” e a assinatura de Larissa de Macedo Machado, nome verdadeiro da cantora.

A carta foi publicada pela primeira vez pela própria artista, em 2015. Na ocasião, ela postou uma foto do texto no Instagram. “Será que eu era dramática?”, disse na legenda.

A publicação voltou a viralizar recentemente e gerou reações diversas entre os fãs. “Bem emocionante até chegar nas três últimas linhas”, escreveu um perfil.

“Ela enfeitando a carta, colocando linhas extras, e ainda colocou um ‘eu te amo’ depois do desabafo. Muito querida”, disse outro. “Anitta, você cresceu muito bem, corajosa, dona dos teus caminhos e isso você deve se orgulhar!”, elogiou outro.