Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Hit

Bloco Beiço do Wando comemora seu 10º aniversário com convidado especial

Rogério Flausino, do Jota Quest, está confirmado no desfile de domingo de carnaval, a partir das 8h, na Avenida Brasil

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
09/02/2026 02:00

Rogério Flausino vai animar a folia do Beiço do Wando, no domingo - (crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)
Rogério Flausino vai animar a folia do Beiço do Wando, no domingo crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O cortejo do Beiço do Wando terá um clima especial em 2026. Para comemorar seus 10 anos de folia, o bloco vai contar com a participação do cantor Rogério Flausino no desfile do próximo domingo (15/2). A concentração começa às 8h e o cortejo sai às 9h da Avenida Brasil, 1.245, no Funcionários, em direção à Avenida do Brasil, 845, no Bairro Santa Efigênia. O bloco, que já recebeu Gretchen e Fat Family, vai contar com a participação da cantora Maria Sabrina, filha de Wando.

Cantora baiana Rachel Reis olha para o lado
A baiana Rachel Reis vai se apresentar no desfile do Então, Brilha!, no sábado de carnaval Isa Arruda/divulgação

• RACHEL NO BRILHA!

A cantora baiana Rachel Reis completa a relação de convidados especiais do Então, Brilha!, que desfila na madrugada do próximo sábado (14/2). Ao lado dela estarão a compositora e instrumentista Deh Muss; o professor e compositor Myro Rizoma, vencedor do concurso Magia Tropical, que selecionou sua música “Delirô” como tema oficial do cortejo deste ano; e Jelfim Dabazi, fundador do bloco Swing Safado. A Banda Então, Brilha! tem 165 integrantes, sob o comando do maestro Di Souza e da regente Iamí Rane. O tema deste ano é “Tecnologia do delírio”, com concentração na esquina de Avenida do Contorno com Rua Curitiba, no Centro.

• MAIS UMA CHANCE

João Vasques, um dos idealizadores do Me Deixe, informa que o bloco vai sair na terça-feira de carnaval (17/2). O desfile começa às 9h na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal, com o tema “Sertões que se encontram: do Norte de Minas ao Nordeste, uma só batida”. A proposta celebra as conexões culturais, musicais e afetivas entre o sertão mineiro e o sertão nordestino, reunindo tradições populares, ritmos brasileiros e hits contemporâneos. O desfile integra projeto cultural realizado com recursos da Lei Rouanet e patrocínio da Popsol, empresa do Grupo CMU Energia. O bloco conta também com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

• ENTRE OS MAIORES

Em seu oitavo desfile, o bloco WS Elétrico, um dos maiores do país, sairá sexta-feira (13/2), com concentração às 18h, na Praça José Mendes Júnior, no Circuito Praça da Liberdade. Com o tema “Sexta-feira infinita”, ele seguirá até a Avenida Brasil, no cruzamento das ruas Pernambuco e Bernardo Guimarães. WS promete axé, pop, pagode, funk, rock, reggae e sertanejo, com releituras de sucessos de Jorge Ben Jor, Caetano Veloso, Saulo, Tomate, Asa de Águia, Charlie Brown Jr. e Raimundos.


• FOLIA ELETRÔNICA

O Bloco da Mokaii vai reunir DJ Aron (ISR), Gustavo Peluzo (White Sheep), Luan Poffo e 11 atrações nacionais e internacionais no sábado de carnaval, das 17h às 8h, no Shopping do Avião, em Contagem. Os organizadores esperam sete mil pessoas. A produção é da mineira Mokaii, que completou 10 anos, em parceria com o Shopping do Avião.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

