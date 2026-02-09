Bloco Beiço do Wando comemora seu 10º aniversário com convidado especial

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O cortejo do Beiço do Wando terá um clima especial em 2026. Para comemorar seus 10 anos de folia, o bloco vai contar com a participação do cantor Rogério Flausino no desfile do próximo domingo (15/2). A concentração começa às 8h e o cortejo sai às 9h da Avenida Brasil, 1.245, no Funcionários, em direção à Avenida do Brasil, 845, no Bairro Santa Efigênia. O bloco, que já recebeu Gretchen e Fat Family, vai contar com a participação da cantora Maria Sabrina, filha de Wando.

A baiana Rachel Reis vai se apresentar no desfile do Então, Brilha!, no sábado de carnaval Isa Arruda/divulgação

• RACHEL NO BRILHA!

A cantora baiana Rachel Reis completa a relação de convidados especiais do Então, Brilha!, que desfila na madrugada do próximo sábado (14/2). Ao lado dela estarão a compositora e instrumentista Deh Muss; o professor e compositor Myro Rizoma, vencedor do concurso Magia Tropical, que selecionou sua música “Delirô” como tema oficial do cortejo deste ano; e Jelfim Dabazi, fundador do bloco Swing Safado. A Banda Então, Brilha! tem 165 integrantes, sob o comando do maestro Di Souza e da regente Iamí Rane. O tema deste ano é “Tecnologia do delírio”, com concentração na esquina de Avenida do Contorno com Rua Curitiba, no Centro.



• MAIS UMA CHANCE

João Vasques, um dos idealizadores do Me Deixe, informa que o bloco vai sair na terça-feira de carnaval (17/2). O desfile começa às 9h na Avenida Afonso Pena, em frente ao Parque Municipal, com o tema “Sertões que se encontram: do Norte de Minas ao Nordeste, uma só batida”. A proposta celebra as conexões culturais, musicais e afetivas entre o sertão mineiro e o sertão nordestino, reunindo tradições populares, ritmos brasileiros e hits contemporâneos. O desfile integra projeto cultural realizado com recursos da Lei Rouanet e patrocínio da Popsol, empresa do Grupo CMU Energia. O bloco conta também com patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

• ENTRE OS MAIORES

Em seu oitavo desfile, o bloco WS Elétrico, um dos maiores do país, sairá sexta-feira (13/2), com concentração às 18h, na Praça José Mendes Júnior, no Circuito Praça da Liberdade. Com o tema “Sexta-feira infinita”, ele seguirá até a Avenida Brasil, no cruzamento das ruas Pernambuco e Bernardo Guimarães. WS promete axé, pop, pagode, funk, rock, reggae e sertanejo, com releituras de sucessos de Jorge Ben Jor, Caetano Veloso, Saulo, Tomate, Asa de Águia, Charlie Brown Jr. e Raimundos.



• FOLIA ELETRÔNICA

O Bloco da Mokaii vai reunir DJ Aron (ISR), Gustavo Peluzo (White Sheep), Luan Poffo e 11 atrações nacionais e internacionais no sábado de carnaval, das 17h às 8h, no Shopping do Avião, em Contagem. Os organizadores esperam sete mil pessoas. A produção é da mineira Mokaii, que completou 10 anos, em parceria com o Shopping do Avião.

