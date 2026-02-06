Estreia a 5ª temporada de 'LOL: se rir já era!', com 11 estrelas da comédia

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Eles estão de volta. Ed Gama, Estevam Nabote, Fabiana Karla, Fábio Porchat, Flavia Reis, Gregório Duvivier, Igor Guimarães, Luciana Paes, Suzy Brasil, Rafael Infante e Tom Cavalcante retornam ao confinamento mais bem-humorado da TV brasileira. Estreia nesta sexta-feira (6/2), na plataforma Prime Video, a quinta temporada do reality “LOL: Se rir, já era!”.

O programa promete surpreender os fãs. A começar pela seleção do elenco, formado por humoristas que renderam boas gargalhadas nas temporadas anteriores, vencidas por Flávia Reis e Porchat.

“É uma masterclass, reunião dos titãs das outras edições”, definiu Fabiana Karla, que na terceira temporada foi coanfitriã junto de Tom Cavalcante, que agora (outra novidade) trocou o posto de apresentador com Fábio Porchat.

“Foi uma maravilha ter trocado de posição com ele”, disse Porchat em coletiva virtual, na semana passada, que reuniu parte do elenco e o diretor Pedro Antônio.

“Trabalhar com Pedro (no filme “Evidências do amor”) ajudou muito nessa conexão. Ele sabia para onde eu ia, e eu sabia o que ele queria”, elogiou Porchat, destacando como é divertido apresentar um programa em que também pode rir.

“Toda hora em que eu entrava para eliminar alguém, entrava numa felicidade...”, contou o apresentador da temporada “Os craques estão de volta”.

A estrutura do reality de comédia, gravado em março de 2024, é a mesma. Confinados, os 10 concorrentes ao troféu LOL e ao prêmio de R$ 350 mil, que serão doados à instituição beneficente escolhida pelo vencedor ou vencedora, devem resistir a provocações para rir.

No primeiro deslize, cartão amarelo. No segundo, cartão vermelho e expulsão do jogo. A temporada chega com todos os seis episódios de uma só vez.

Pedro Antônio contou que os participantes trazem um quê a mais não só de talento, mas também de amizade. “É prazeroso estar com pessoas de quem você gosta, em quem você confia, que querem fazer o melhor programa possível. Esta temporada foi um privilégio para mim.”

O diretor destaca o papel de Fábio Porchat em sua nova função. “Além de ser um grande apresentador, ele já tinha toda a mecânica do programa na cabeça, já tinha vivido a mecânica do programa.”

Fábio Porchat, apresentador da quinta temporada de 'LOL', confessa: 'Toda hora em que entrava para eliminar alguém, entrava numa felicidade...' Kelly Fuzaro/divulgação

Estevam Nabote ficou feliz com o convite, mas muito mais feliz ao deparar com o elenco. Ed Gama contou que, nas gravações, tinha a impressão de que todos estavam indo para a colônia de férias encontrar amigos “que a gente acha legais”.

Suzy Brasil, roteirista da primeira temporada, participou da terceira e volta mais uma vez. “Qualquer comediante sonha em trabalhar com esse grupo”, comentou.

Tom Cavalcante, o astro

A animação foi ainda maior com a entrada de Tom Cavalcante como jogador. “Nunca pensei em contracenar com Tom”, festejou Suzy, fã do comediante.

Flavia Reis também comemorou a presença de Tom no elenco. “É um prazer muito grande ver o Canabrava (um dos personagens mais marcantes do humorista cearense) na sua frente. É uma referência muito forte de humor. Dá vontade de rir, mas dá vontade de ficar contemplando. Quando acabou o jogo, estávamos num lugar de irmandade do humor. Muita felicidade junta. Foi muito legal”, contou.

Tom Cavalcante reconhece ser uma vítima em potencial, ao trocar a condição agradável de apresentador pelo posto de jogador. “A qualquer momento, pode despencar. A grande sacada desse formato é fazer rir quem faz rir. Você observar que todos lutam para não rir é muito engraçado.”

A plataforma liberou três episódios da nova temporada. Fabia Karla não esquentou lugar entre os concorrentes. Quando estava ao lado de Tom na sala de controle, ria muito ao dizer que Deus a defenderia. “Sempre achei os concorrentes muito corajosos. Tinha muita kriptonita ali”, brincou.



Comentário bobo

Para fazer o colega rir, concorrentes usam números com personagens, números de stand-up e o que mais vier na imaginação. O diretor Pedro Antônio disse que, por incrível que pareça, o momento das apresentações nem é o mais difícil para os participantes.



“O convívio, aquela falazinha que vem no ouvido, o comentário bobo, aquele assunto que você não espera. Para eles ali dentro, isso é mortal. Os grandes momentos de gargalhadas surgem nesse contato”, revelou.

