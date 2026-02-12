Assine
overlay
Início Política
FINANÇAS

A pedido de Zema, STF suspende pagamento da dívida de Minas com a União

Decisão deve dar fôlego para o caixa do estado que deve cerca de R$ 205 bilhões, incluindo débitos com o governo federal e outras instituições

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
12/02/2026 15:23 - atualizado em 12/02/2026 15:25

compartilhe

SIGA
x
STF suspende pagamento da dívida de Minas com a União
STF suspende pagamento da dívida de Minas com a União crédito: Agência Brasil

A pedido do governo de Minas Gerais, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques suspendeu, por seis meses, o pagamento das parcelas da dívida de R$ 182 bilhões que o estado tem com a União. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão deve dar um alívio ao caixa do estado, que está no limite dos tetos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e deve cerca de R$ 205 bilhões, incluindo os débitos com o governo federal e outras instituições. 

Leia Mais

Os pagamentos da dívida foram suspensos no governo Zema, também por força de uma decisão liminar do STF - obtida no final de 2018, ainda na gestão Fernando Pimentel (PT). Eles foram retomados somente em agosto de 2022, quando o estado obteve autorização do STF para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).   

O governo mineiro pediu a suspensão alegando a necessidade de prazo para migrar de forma definitiva para o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) que vai substituir o RRF.  No final do ano, o estado formalizou o pedido de adesão ao Propag, mas aguarda ainda definições sobre o repasse de ativos para a União para conseguir abater os juros da dívida.  

De acordo com o STF, no pedido de suspensão, apresentado em janeiro deste ano, o governo relata que está pagando as parcelas devidas. O executivo estadual afirma também ter formalizado seu interesse em aderir ao Propag e sustenta que a efetiva reestruturação orçamentária e financeira de Minas Gerais depende da aceitação, pela União, dos ativos a serem transferidos como parte do pagamento. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao deferir o pedido, o ministro alega que levou em consideração as sucessivas manifestações do governo estadual que demonstram o cumprimento das obrigações pactuadas anteriormente, o interesse na adesão ao Propag e a comprovação da adoção de medidas voltadas ao atendimento dos requisitos necessários à adesão.

Tópicos relacionados:

agu minas-gerai pedido repasse stf zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay