RELATOR DO CASO

PF pede suspeição de Toffoli no caso Master após encontrar menções a ministro em celular de Vorcaro

A solicitação da PF tem como base conversas apreendidas no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Master, que mencionam Toffoli

LUÍSA MARTINS
LUÍSA MARTINS
Repórter
12/02/2026 09:51

Ministro Dias Toffoli
A auxiliares, o ministro segue afirmando não ver razão para se afastar do caso. crédito: Platobr Nacional

FOLHAPRESS - A PF (Polícia Federal) pediu ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, a suspeição do ministro Dias Toffoli como relator das investigações sobre o Banco Master. Fachin já intimou Toffoli a se manifestar sobre o requerimento.

A solicitação da PF tem como base conversas apreendidas no celular do empresário Daniel Vorcaro, dono do Master, que mencionam Toffoli. A informação sobre os achados da polícia foram reveladas pelo portal UOL.

 

A auxiliares, o ministro segue afirmando não ver razão para se afastar do caso.

Um pedido semelhante já havia sido feito pela PF à PGR (Procuradoria-Geral da República), mas o procurador-geral, Paulo Gonet, não deu andamento porque já havia afastado a suspeição de Toffoli em requerimento semelhante feito por parlamentares de oposição.

No Supremo, ministros avaliam que a arguição de suspeição é uma prerrogativa exclusiva da PGR - sendo assim, a PF não teria legitimidade para entrar com esse tipo de processo. Ainda assim, Fachin cumpriu o rito de notificar Toffoli a responder.

