Toffoli defende que juízes possam ser empresários: ‘Vários são fazendeiros'

Após ser alvo de críticas por suposta ligação com um resort no Paraná, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu que magistrados possam ser empresários.

Toffoli convive com grande pressão política após a imprensa noticiar que seus irmãos transferiram participação milionária no resort Tayayá, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo ligado ao Banco Master, alvo de investigações por fraudes.

Nessa quarta-feira (4/2) o ministro declarou: “Se ele [magistrado] tem um pai ou mãe acionista de uma empresa, dono de uma empresa ou de fazenda? Vários magistrados são fazendeiros, são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, têm todo o direito aos seus dividendos”.

A fala foi durante sessão plenária do STF que analisa as regras do Conselho Nacional de Justiça sobre o uso de redes sociais por magistrados.

Alexandre de Moraes

Antes, o ministro Alexandre de Moraes deu outra declaração que repercutiu nas redes sociais: “O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E todos os magistrados, inclusive os desta Suprema Corte, não julga nunca nenhum caso em que se tem ligação”.

Moraes também tem sido alvo de críticas após ser revelado um contrato do escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci, com Banco Master, no valor de R$ 129 milhões.

