Alessandro Vieira sobre STF e Master: 'Não adianta só discurso nas redes'

Na abertura da subcomissão que vai apurar as fraudes do Banco Master no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) discursou contra a impunidade de membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que investigar o caso exige “coragem”.

Segundo ele, ministro da Corte “não é super-herói” e, portanto, também comete erros. O parlamentar ainda chamou de “absolutamente incompatível” o valor do contrato do escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa de Alexandre de Moraes, com o Master.

“O Brasil não pode fechar os olhos para os fatos graves que envolvem ministros do STF e o Banco Master. É hora de apurar condutas, sem condenação prévia, mas com a firmeza necessária. Não adianta só discurso no conforto das redes sociais, é preciso ter coragem para fazer o certo”, escreveu Vieira, em post no X.

Crítica de Flávio Bolsonaro

A fala veio dias após uma crítica do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República. O “02” afirmou que Vieira “se elegeu com votos do presidente Bolsonaro”, mas não representa os interesses do seu grupo.

“O eleitor sergipano tem que abrir o olho para isso, porque não pode mais uma vez cair no 'conto do Vigário' e votar em alguém que você acha que vai defender as pautas de direita e conservadoras, não é o caso do senador Alessandro Vieira”, disse, em live, nessa segunda-feira (2/2).

