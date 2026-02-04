Alessandro Vieira sobre STF e Master: 'Não adianta só discurso nas redes'
Fala veio após crítica de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disse que Vieira "se elegeu com votos de Bolsonaro", mas não representa os interesses do seu grupo
Na abertura da subcomissão que vai apurar as fraudes do Banco Master no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) discursou contra a impunidade de membros do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que investigar o caso exige “coragem”.
Segundo ele, ministro da Corte “não é super-herói” e, portanto, também comete erros. O parlamentar ainda chamou de “absolutamente incompatível” o valor do contrato do escritório de advocacia de Viviane Barci, esposa de Alexandre de Moraes, com o Master.
“O Brasil não pode fechar os olhos para os fatos graves que envolvem ministros do STF e o Banco Master. É hora de apurar condutas, sem condenação prévia, mas com a firmeza necessária. Não adianta só discurso no conforto das redes sociais, é preciso ter coragem para fazer o certo”, escreveu Vieira, em post no X.
Crítica de Flávio Bolsonaro
A fala veio dias após uma crítica do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República. O “02” afirmou que Vieira “se elegeu com votos do presidente Bolsonaro”, mas não representa os interesses do seu grupo.
“O eleitor sergipano tem que abrir o olho para isso, porque não pode mais uma vez cair no 'conto do Vigário' e votar em alguém que você acha que vai defender as pautas de direita e conservadoras, não é o caso do senador Alessandro Vieira”, disse, em live, nessa segunda-feira (2/2).