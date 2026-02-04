Lupi diz que PT vai apoiar candidatura de Kalil ao governo de Minas

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse que o partido em Minas vai apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil – recém filiado à legenda –, ao governo de Minas. Em uma postagem feita em suas redes sociais logo após um encontro com o presidente do PT nacional, Edinho Silva, Lupi disse que recebeu a confirmação do dirigente petista e que a aliança será formalizada nos próximos dias.



“Na reunião com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, reafirmei a aliança do PDT nacional para reeleger o presidente Lula e recebi a confirmação do compromisso petista de apoiar as candidaturas ao governo de Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, de Alexandre Kalil, em Minas Gerais, e de Requião Filho, no Paraná. Com a formalização interna do PT, nos próximos dias, avançaremos para vencer nesses estados estratégicos”, afirmou Lupi, que postou uma foto ao lado de Edinho.





Na sequência à postagem de Lupi, o presidente do PT soltou uma nota informando que a conversa com pedetista “não teve como objetivo a definição de palanques eleitorais nos estados”. “As definições sobre as candidaturas estaduais seguem em debate e serão construídas em acordo com os diretórios estaduais”.

Em 2022, Kalil disputou o governo de Minas tendo o então deputado estadual André Quintão (PT) como candidato a vice. A chapa, no entanto, foi derrotada pelo governador Romeu Zema (Novo), reeleito em primeiro turno.

Sem palanque em Minas para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai disputar a reeleição, o PT a cada momento ventila, oficialmente e nos bastidores, um nome diferente para disputar o governo do estado. Já são sete os nomes sondados, mas nenhuma definição até agora, apesar da proximidade da campanha, que começa oficialmente em 16 de agosto.

O mais recente cotado é o ex-presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Josué Alencar , filho de José Alencar (1931/2011), que foi vice-presidente de Lula durante os dois primeiros mandatos do petista (2003/2010). Na semana passada, foi cogitado o nome da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart.

O nome candidato preferido por Lula, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), está de mudança para o União Brasil, mas ainda não decidiu se será ou não candidato ao governo de Minas. Também já foram ventilados os nomes das prefeitas de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), de Contagem, Marília Campos (PT), e do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Franco (MDB).

A prefeita de Contagem, em entrevista recente ao Estado de Minas, defendeu que o PT apoie Kalil, caso Pacheco não seja candidato.

