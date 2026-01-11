Assine
ELEIÇÕES 2026

Kalil é candidatura certa ao governo de Minas, diz presidente do PDT

Segundo Mário Heringer, partido trabalha para ampliar alianças e defende disputa centrada em propostas, não apenas em arranjos políticos

Vinícius Prates
11/01/2026 02:00

Ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD)
Alexandre Kalil é apontado como um nome que busca ocupar o espaço de centro no tabuleiro eleitoral mineiro crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) é dado como candidato certo ao governo de Minas Gerais em 2026. A afirmação é do presidente estadual do PDT e deputado federal Mário Heringer, que disse que o partido já trabalha com a candidatura como definida e busca ampliar o diálogo com outras legendas para a formação de uma frente competitiva na disputa pelo Palácio Tiradentes.

Segundo ele, o partido está aberto a conversas com diferentes forças políticas. “Nós vamos conversar com todos que quiserem conversar conosco. Nós não recusamos apoio. Apoio e participação nós precisamos, porque ninguém vence uma eleição sozinho”, disse.

De acordo com o dirigente, a estratégia do PDT é articular alianças a partir de propostas que dialoguem diretamente com o eleitorado, e não apenas com interesses da classe política. “O nosso papel é trabalhar para aumentar em torno das boas teses, que tenham a preferência e o interesse do eleitor, e não do político em si, para que a gente possa atender o maior número de pessoas durante um mandato”, afirmou.

Heringer também adotou um tom crítico ao atual governo estadual, comandado por Romeu Zema (Novo), ao comentar o cenário político mineiro. “Vamos fortalecer e, se Deus quiser, ganhar as eleições para mudar esse estado de coisa desse governador comedor de banana com casca”, disse.

Nos bastidores, Alexandre Kalil é apontado como um nome que busca ocupar o espaço de centro no tabuleiro eleitoral mineiro. Embora tenha sido apoiado pelo PT e por partidos da esquerda na eleição de 2022, quando perdeu ainda no primeiro turno para Zema, as conversas para uma nova aliança com os petistas ainda não avançaram.

Fontes ouvidas pela reportagem indicam que o ex-prefeito está animado com o desempenho em pesquisas recentes e avalia que há espaço para uma candidatura que dialogue com eleitores insatisfeitos tanto com o atual governo quanto com a polarização nacional.

alexandre-kalil eleicoes-2026 kalil lula pdt politica pt zema

