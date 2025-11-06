Kalil sobre alianças: 'Tenho inimigo em rádio, blog, mas não na política'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PDT) afirmou nesta quinta-feira (6/11) que está aberto ao diálogo para a construção de uma possível candidatura, durante ato político realizado em Belo Horizonte. O evento foi prestigiado por importantes figuras do PT, PV, Rede e PCdoB.

"Estou aberto a conversar com todo mundo. Eu tenho inimigo em rádio, em blog, mas eu não tenho inimigo na política. Eu converso com qualquer candidato, com exceção ao governo, com qualquer partido que quiser vir acompanhar", afirmou o pedetista.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), que é um dos nomes cotados por sua legenda para disputar o cargo em Minas Gerais, prestigiou a cerimônia e defendeu o nome de Kalil como candidato ao governo em 2026. Apesar da posição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já indicou sua preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD), que ainda não se apresentou como pré-candidato.

"O PT ainda vai discutir essa aproximação. O PDT sempre esteve próximo, numa aliança com o Partido dos Trabalhadores e com o próprio Lula. O Kalil já apoiou o Lula e acho que é o momento da gente refazer o debate", afirmou.

Kalil tinha marcado para esta semana um encontro com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, mas, devido à morte do ex-deputado Paulo Frateschi, o encontro foi cancelado e ainda não tem data para ocorrer.

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, destacou que, com a viabilidade e o desempenho nas pesquisas, a tendência é que as alianças comecem a se construir.

"As alianças vão acontecer conforme a viabilidade. Como hoje o Kalil está muito viável, inclusive bem à frente do Pacheco, a gente percebe que isso vai trazer alianças. Vai acontecer com o tempo", afirmou.

O porta-voz nacional da Rede — cargo equivalente ao de presidente —, Paulo Lamac; a ex-deputada federal Jô Moraes (PCdoB); e o presidente do PT de Belo Horizonte, Guima Jardim, também estiveram presentes. Além deles, o presidente do PDT mineiro, Mário Heringer; o vereador de Belo Horizonte, Bruno Miranda (PDT); e o deputado estadual Alencar da Silveira Júnior (PDT) acompanharam o ato.