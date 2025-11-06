Lula se reúne com príncipe William e primeiro-ministro do Reino Unido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a Cúpula de Líderes, antes da COP30, para se reunir nesta quinta-feira (6/11) com o príncipe William e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Belém, no Pará.

Participaram da agenda, que deve duração de quase uma hora, os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente), e também o assessor especial e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Durante o encontro foram discutidos acordos de cooperação climática e investimento em transição energética, pautas que vêm sendo importantes para o governo brasileiro.

O presidente também deve se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron, para discutir projetos conjuntos nesta área.

