Lula se reúne com príncipe William e primeiro-ministro do Reino Unido

Presidente Lula está aproveitando a Cúpula dos Líderes, antes da COP30, para realizar encontros bilaterais

06/11/2025 17:37

Presidente Lula se reúne com príncipe William e com primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Stramer
Presidente Lula se reúne com príncipe William e com primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Stramer crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a Cúpula de Líderes, antes da COP30, para se reunir nesta quinta-feira (6/11) com o príncipe William e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Belém, no Pará.

Participaram da agenda, que deve duração de quase uma hora, os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente), e também o assessor especial e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

Durante o encontro foram discutidos acordos de cooperação climática e investimento em transição energética, pautas que vêm sendo importantes para o governo brasileiro.

O presidente também deve se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron, para discutir projetos conjuntos nesta área.

