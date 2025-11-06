Assine
Câmara de BH aprova proibição de publicidade de apostas

Vereadores aprovam restrição à publicidade de bets e políticas de saúde mental e fomento ao setor de jogos eletrônicos

Ana Mendonça
Repórter
06/11/2025 15:55 - atualizado em 06/11/2025 17:53

Propagandas de bet estão proibidas em BH
Propagandas de bet estão proibidas em BH crédito: PIXABAY/REPRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, nesta quinta-feira (6/11), por 34 votos favoráveis, o projeto de lei 297/2025, de Pedro Rousseff (PT), que proíbe a veiculação de publicidade de empresas que operam apostas online, conhecidas como bets, em todo o território da capital. A proposta foi analisada em conjunto com o PL 362/2025, de Wagner Ferreira (PV)e outros sete vereadores, que trata do mesmo tema e também recebeu parecer favorável em 1º turno..

As matérias, que tramitam anexadas devido à similaridade de seus conteúdos, estabelecem um conjunto de restrições para empresas do setor de apostas virtuais.

O projeto encabeçado por Pedro Rousseff veda a veiculação de anúncios publicitários de empresas de apostas virtuais, inclusive aqueles que envolvam resultados de eleições. O texto também proíbe o patrocínio de eventos esportivos, culturais, cívicos, educacionais ou similares por essas empresas, bem como ações indiretas de publicidade em redes sociais e a pré-instalação de aplicativos de apostas em dispositivos eletrônicos.

 Na justificativa, ele defende que o conjunto de propostas busca “reduzir estímulos ao comportamento compulsivo, promovendo o bem-estar coletivo e limitando práticas publicitárias que induzem ao vício”. 

Já a proposta de Wagner Ferreira e assinado por outros oito vereadores proíbe toda e qualquer forma de publicidade relacionada às apostas online em Belo Horizonte. O texto também impede a distribuição de brindes e cupons, a realização de sorteios, promoções e campeonatos, além da instalação de totens ou equipamentos que permitam o acesso a sites de apostas em estabelecimentos comerciais.

Na justificativa, o vereador argumenta que a medida é necessária para conter a exposição crescente da população, especialmente dos jovens, à publicidade de apostas. 

