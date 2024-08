Casa dos bilhões: saiba quanto os brasileiros perderam com apostas on-line

O Banco Itaú estima que os brasileiros que fazem apostas on-line perderam R$ 23,9 bilhões em apenas um ano. O número levou em conta as vitórias e as derrotas em bets entre junho de 2023 e junho de 2024. Com base no estudo, foram gastos R$ 68,2 bilhões em apostas e taxas de serviço no período. No entanto, os apostadores receberam R$ 44,3 bilhões em prêmios.

De acordo com o Itaú, as perdas com bets são equivalentes a 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, 0,3% do consumo das famílias e 1,9% da massa salarial do país. O estudo ainda sugere que o brasileiro perde 35% de tudo o que joga. Em outras palavras, a cada R$ 3 em apostas, o prejuízo é de R$ 1.









Os valores foram extraídos do balanço de pagamentos do Banco Central, que contabiliza o valor gasto em jogos como "serviços culturais, pessoais e recreativos", no caso das taxas de serviço do site, e como "renda secundária", para o valor apostado. O Itaú ainda estipula que o setor de apostas e jogos on-line no Brasil tem uma renda média anual de R$ 12 bilhões. O setor investe R$ 8,8 bilhões em marketing.







Segundo análise do jornal "Folha de São Paulo", os gastos de brasileiros com jogos e apostas online atingiram a cifra de US$ 11,1 bilhões entre janeiro e novembro do ano passado, ou R$ 54 bilhões, se convertido. De acordo com a Associação Nacional de Jogos e Loterias, as bets já movimentam R$ 110 bilhões ao ano no país, e as as casas de apostas faturam, em média, R$ 14 bilhões no ano.

Outro relatório, dessa vez do Santander, mostra que as bets representaram entre 1,9% a 2,7% da renda familiar em 2023. De acordo com o banco, em 2018 o percentual era de 0,8% da renda familiar.