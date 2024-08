Operação apreende mais de 1.300 litros de azeite falsificados

Uma operação coordenada pelo Procon, a pedido da Polícia Federal e em parceria com o Ministério da Agricultura, resultou na apreensão de 1.343 litros de azeite de oliva com indícios de falsificação em três estabelecimentos comerciais de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. A ação, realizada entre sexta-feira (16) e segunda-feira (19/8), teve como objetivo combater a venda de produtos adulterados e assegurar a segurança alimentar dos consumidores.

Os fiscais do Procon encontraram a maior quantidade de azeite suspeito no estabelecimento Eficaz Distribuidora, localizado no Centro da cidade. No local, foram apreendidos 805 litros da marca Monte Verde e 135 litros da marca Grego Santorini. Em resposta às apreensões, a distribuidora afirmou ao Estado de Minas que adquiriu os produtos sem conhecimento das possíveis alterações e que, ao serem informados, suspenderam as vendas e aguardam a análise para verificar se os azeites são realmente adulterados.

Outro local alvo da operação foi o Comilândia, na Rua Santa Rita, também no Centro. Lá, os fiscais recolheram 135,50 litros da marca Monte Verde e 15,50 litros da marca Foro de Galícia. Na unidade da mesma empresa situada no Bairro Manoel Honório, foram encontrados mais 17,50 litros da marca Grego Santorini e 234,50 litros da marca Monte Verde. A empresa não retornou às tentativas de contato do EM.

Além da apreensão dos azeites, o Procon também identificou outras irregularidades, como divergências no registro dos produtos e falta de informações obrigatórias nos rótulos, o que aumenta as suspeitas de que os azeites possam estar adulterados.

Todo o material apreendido será enviado para análise laboratorial no Ministério da Agricultura, que será responsável por confirmar ou descartar as suspeitas de falsificação. Caso seja comprovada a adulteração, os responsáveis poderão enfrentar sanções severas, que incluem multas e até o fechamento dos estabelecimentos.

População pode denunciar possíveis irregularidades

O Procon disponibiliza canais para denúncias de produtos suspeitos: os telefones (32) 3690-7610 e (32) 3690-7611, além do WhatsApp (32) 98463-2687. A colaboração da população é fundamental para a continuidade dessas ações e para a segurança de todos.