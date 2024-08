Estado de Minas tem dois trabalhos na final do Prêmio Sebrae

O Estado de Minas é finalista do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Foram indicados para a etapa final do concurso dois trabalhos do EM, na categoria fotojornalismo, de autoria do repórter Luiz Ribeiro e do repórter fotográfico Leandro Couri. Os vencedores na etapa Minas Gerais serão anunciados no dia 23 de agosto, em cerimônia na sede do Sebrae em Belo Horizonte.

O tema central do Prêmio Sebrae de Jornalismo deste ano é “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”. O anúncio dos finalistas ocorreu nesta semana, contemplando, além do fotojornalismo, as categorias Texto, Áudio e Vídeo.

O repórter fotográfico Leandro Couri é finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo com o trabalho fotográfico da reportagem “Gastronomia do Santo Antônio se renova com iniciativas de mulheres”, publicada pelo Caderno Degusta em 3 de setembro de 2023.

A reportagem, com texto de Celina Aquino, mostra a criatividade e o talento de cinco mulheres, que antes não se conheciam na gastronomia no Bairro Santo Antônio, na região Sul da Capital. Elas empreendem os negócios de bufê, padarias artesanais, restaurante, confeitaria e cafeteria.

Reportagem do Degusta mostra a criatividade e o talento de cinco mulheres, que empreendem no Bairro Santo Antônio Leandro Couri/EM/D.A. Press

Entre as mulheres que encabeçam o novo movimento gastronômico do Santo Antônio, uma delas mora e trabalha na mesma casa. Trata-se de Maria Luiza Alves, da cafeteria e confeitaria Caixa Afeto, que serve café nos fins de semana. Outra inovadora do Santo Antônio é Marina Mendes, após retornar da França, montou a Confeitaria Casa do Morro.

O repórter Luiz Ribeiro foi indicado com finalista a do Prêmio Sebrae/Categoria Fotojornalismo com a série de reportagens "As culturas típicas de áreas frias que rompem as barreiras do clima”, publicada pelo Estado de Minas no período de 4 a 18 de dezembro de 2024.

A série de reportagens mostrou a iniciativa pioneira do agricultor Jorge Molon, que cultiva e comercializa frutas típicas de regiões de baixa temperatura, como uva, maçã, pêssego e morando, no pequeno município de Curral de Dentro, no Norte de Minas, área quente que sofre com a seca. Com novas técnicas e uso racional da água, ele alcança elevados níveis de produtividade.

Na mesma região de clima quente, no município de Rio Pardo de Minas, o trabalho jornalístico documentou o plantio de café pelo produtor que alcançou a maior média de produtividade do país, superando os níveis de produtividade dos cafezais em regiões de clima frio.