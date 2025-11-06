Assine
overlay
Início Política
LUTO

Ex-deputado do PT é morto a facadas pelo filho em São Paulo

"Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão", diz nota do PT

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/11/2025 13:22 - atualizado em 06/11/2025 14:14

compartilhe

SIGA
x
Paulo Frateschi foi deputado estadual e presidente do PT em São Paulo
Paulo Frateschi foi deputado estadual e presidente do PT em São Paulo crédito: Beto Magalhaes/EM/D.A Press - 10/12/2009

Ex-deputado estadual pelo PT em São Paulo, Paulo Frateschi foi assassinado a facadas na manhã desta quinta-feira (6/11), aos 75 anos, pelo próprio filho, Francisco Frateschi. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A fatalidade aconteceu durante um desentendimento familiar na casa onde viviam na Lapa, na zona oeste da capital paulista. Paulo Frateschi foi atingido por facadas na cabeça e nos braços. Ele ainda teve uma parada cardiorrespiratória e foi levado ao Hospital das Clínicas, onde teve a morte foi constatada.

A mulher de Frateschi, Yolanda Maux Viana, tentou intervir na discussão e ficou ferida com uma fratura no braço. O filho foi preso em flagrante.

Leia Mais

Em nota, o Partido dos Trabalhadores comunicou o falecimento do ex-parlamentar, que também presidiu a legenda no estado de São Paulo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Paulo Frateschi deixa um legado, marcado pela luta pela justiça e pela inclusão. Ele permanecerá vivo em nossos corações e nas ações que ele ajudou a inspirar. A ausência do nosso querido Frateschi deixa uma lacuna irreparável entre amigos, familiares, companheiras e companheiros de luta. Manifestamos à família, aos amigos e a todos que com ele caminharam, a nossa mais sincera solidariedade".

Tendências

O Trends, plataforma do Google que monitora dados sobre o buscador, mostra que o termo "Paulo Frateschi" está entre os mais pesquisados nas últimas horas no Brasil. São cerca de 10 mil procuras, segundo a ferramenta, somente nesta quinta-feira (6).

A alta tem total relação com a morte do ex-deputado. As pesquisas relacionadas vão na mesma linha. Aparecem também em alta: "Paulo Frateschi filhos" e "Frateschi".

Tópicos relacionados:

assassinato homicidio morte pt sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay