Assine
overlay
Início Política
REDES SOCIAIS

Nikolas reage a decisão sobre PT: 'Só vão atrás de quem é de direita'

Deputado do PL afirma ser alvo de perseguição política após decisão que mandou retirar do ar publicação em que associava o PT ao tráfico

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
04/11/2025 11:37

compartilhe

SIGA
x
Com vídeo apelativo, Nikolas lidera direita nas redes sobre operação com 121 mortos
Nikolas reage a decisão da Justiça e acusa perseguição política após ordem para remover postagem crédito: Platobr Politica

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu, nessa segunda-feira (3/11), à decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que determinou a remoção de uma publicação feita por ele na rede social X (antigo Twitter). O parlamentar classificou a medida como mais um episódio de “perseguição” contra representantes da direita e disse que apenas respondeu a ataques de adversários políticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Lula recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores presos. Além de quando, anunciada sua vitória, há dezenas de vídeos dentro de presididos comemorando sua eleição. E mais: foi meramente uma resposta à esquerda que levantou 'PL PARTIDO DOS TRAFICANTES'. A justiça só vai atrás de quem é de direita, uma coincidência absurda.”, afirmou Nikolas em suas redes sociais, após a decisão judicial.

Leia Mais

A publicação alvo da liminar foi feita na última sexta-feira (31/10). No texto, o deputado insinuou que a sigla PT significaria “Partido dos Traficantes”. A postagem ocorreu em meio à repercussão da megaoperação policial nas comunidades da Penha e do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes, a ação mais letal da história do estado.

O juiz Wagner Pessoa Vieira, responsável pela decisão, atendeu a pedido do Partido dos Trabalhadores e determinou que o X retire o conteúdo do ar em até 48 horas. Segundo o magistrado, a legenda tem o direito de exigir a remoção do material “lesivo à sua imagem”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O texto da decisão também aponta que a imunidade parlamentar não se aplica a manifestações que extrapolem a atividade legislativa, sobretudo quando envolvem “propagação de notícias falsas e discurso de ódio”.

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados nikolas-ferreira pt redes-sociais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay