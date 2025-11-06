Deputado do Novo diz que sofreu "sapatênis fobia" em discussão com Duda

O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) saiu, ontem, em defesa do sapatênis durante reunião plenária na Câmara dos Deputados, após uma discussão com Duda Salabert (PDT), sua colega de parlamento.

Ao reclamar da tentativa dos integrantes do Novo de retirar a palavra “justiça climática” do Projeto de Lei 2.809/2024, que trata de políticas de conscientização e educação para lidar com desastres climáticos, a deputada chamou os integrantes da legenda de “bolsonaristas de sapatênis”.







"Olha que vergonha. O partido Novo, que é um bolsonarismo de sapatênis, quer retirar do texto a palavra 'justiça climática'. Não há justiça social sem justiça climática. Então, nós orientamos a manutenção do texto e deixamos claro nosso repúdio a esse partido nanico chamado Novo".





No plenário, Marques saiu em defesa do calçado e, em suas redes sociais, disse que sofreu “sapatênis fobia”. "A deputada Duda, do partido do Lupi (Carlos Lupi, ex-ministro da Previdência), envolvido em escândalos com aposentados, criticou a escolha de alguns membros do Novo que supostamente usam sapatênis. Ora, logo a Duda, cujas escolhas estéticas todos conhecem. Basta olhar suas vestimentas para avaliar o que é positivo ou negativo. Eu quero usar o calçado que desejar, assim como ela pode usar a roupa que quiser. Não vou criticá-la por isso".

Interpretação de texto

Nas redes, a deputada replicou a fala de Marques alegando que o parlamentar não entendeu a ironia e que faltou a ele “interpretação de texto” .“É uma metáfora, todo mundo sabe. Estou querendo dizer que o partido Novo é bolsonarista, só que com uma roupagem diferente, com uma embalagem diferente, mais gourmet, um sapatênis. Olha, uma ironia aí. Só que os deputados do partido Novo não entenderam a metáfora, não entenderam o sarcasmo e levaram a frase ao pé da letra, e acharam que eu estava criticando as pessoas que usam sapatênis”, rebateu a deputada.