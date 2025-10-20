Assine
overlay
Início Política
NAS REDES SOCIAIS

Duda Salabert sobre saída de Ciro Gomes do PDT: 'Grande dia'

Deputada ironiza desfiliação; vice-presidente do partido reage e defende o ex-presidenciável

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
20/10/2025 08:47

compartilhe

SIGA
x
Deputada federal Duda Salabert protocolou um requerimento para criação de CPI para apurar fraudes no setor da mineração
Duda Salabert sobre saída de Ciro Gomes do PDT: 'Grande dia' crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) ironizou, nas redes sociais, a saída de Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Na última sexta-feira (17/10), ela publicou “grande dia ” no X (antigo Twitter), em referência ao bordão do ex-presidente Jair Bolsonaro, expressão que passou a ser usada de forma irônica nas redes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reação da parlamentar veio por causa do anúncio oficial da desfiliação do ex-governador do Ceará, que entregou carta ao presidente nacional da legenda, Carlos Lupi. Ciro deixa o PDT depois de uma década, tendo disputado eleições presidenciais de 2018 e de 2022 pelo partido. A decisão está ligada ao cenário político no Ceará, onde o partido se aliou ao governo do petista Elmano de Freitas, movimento criticado por Ciro Gomes.

Leia Mais

A publicação de Duda desagradou integrantes do partido. O vice-presidente nacional do PDT para assuntos parlamentares e presidente da sigla em São Paulo, Antonio Neto, saiu em defesa de Ciro e criticou a postura da deputada.

“Deputada, Ciro não merece desdém e nem que tripudiem. Merece respeito”, escreveu Neto, em resposta no X. “Foi ele quem, lá atrás, abriu espaço, diálogo e defesa por causas que hoje alguns dizem abraçar. Eu conheço o Ciro há mais de 30 anos, muito antes de estarmos no mesmo partido (...). Foi uma honra conviver com Ciro nestes oito anos, enfrentando duríssimas campanhas eleitorais. Mesmo nos momentos de rupturas, nunca foi desleal ou escolheu atalhos”.

O dirigente concluiu afirmando que “amizade, gratidão e lealdade não mudam conforme o vento e não prescrevem”.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ciro no PSDB

No último sábado (18/10), o diretório do PSDB no Ceará anunciou a filiação de Ciro Gomes ao partido. Segundo a sigla, Ciro vai oficializar seu ingresso no PSDB na manhã de quarta-feira, em cerimônia em um hotel de Fortaleza (CE). 

Tópicos relacionados:

ciro-gomes ciro-gomes duda-salabert duda-salabert pdt psdb pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay