Duda Salabert sobre saída de Ciro Gomes do PDT: 'Grande dia'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) ironizou, nas redes sociais, a saída de Ciro Gomes do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Na última sexta-feira (17/10), ela publicou “grande dia ” no X (antigo Twitter), em referência ao bordão do ex-presidente Jair Bolsonaro, expressão que passou a ser usada de forma irônica nas redes.

A reação da parlamentar veio por causa do anúncio oficial da desfiliação do ex-governador do Ceará, que entregou carta ao presidente nacional da legenda, Carlos Lupi. Ciro deixa o PDT depois de uma década, tendo disputado eleições presidenciais de 2018 e de 2022 pelo partido. A decisão está ligada ao cenário político no Ceará, onde o partido se aliou ao governo do petista Elmano de Freitas, movimento criticado por Ciro Gomes.

A publicação de Duda desagradou integrantes do partido. O vice-presidente nacional do PDT para assuntos parlamentares e presidente da sigla em São Paulo, Antonio Neto, saiu em defesa de Ciro e criticou a postura da deputada.

“Deputada, Ciro não merece desdém e nem que tripudiem. Merece respeito”, escreveu Neto, em resposta no X. “Foi ele quem, lá atrás, abriu espaço, diálogo e defesa por causas que hoje alguns dizem abraçar. Eu conheço o Ciro há mais de 30 anos, muito antes de estarmos no mesmo partido (...). Foi uma honra conviver com Ciro nestes oito anos, enfrentando duríssimas campanhas eleitorais. Mesmo nos momentos de rupturas, nunca foi desleal ou escolheu atalhos”.

O dirigente concluiu afirmando que “amizade, gratidão e lealdade não mudam conforme o vento e não prescrevem”.

Ciro no PSDB

No último sábado (18/10), o diretório do PSDB no Ceará anunciou a filiação de Ciro Gomes ao partido. Segundo a sigla, Ciro vai oficializar seu ingresso no PSDB na manhã de quarta-feira, em cerimônia em um hotel de Fortaleza (CE).