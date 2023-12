O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deu um tapa no rosto de um homem durante um show de samba na Avenida Beira Mar, em Fortaleza (CE), na noite desse domingo (3/12). O rapaz, que não foi identificado, registrou o momento da agressão, que ocorreu após provocações.

No vídeo, divulgado pelo jornal local ‘O povo’, o jovem parece ter pedido uma foto com o político, que sorri no começo das imagens. “Diz pra nós como é que roubar a população sem ser preso”, provoca o homem. “Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”, responde Ciro.

"Tu é bandido", diz o homem. Em seguida, Ciro desfere um tapa no rosto. Não é possível ver o momento exato da agressão, já que a câmera fica tremida. Mas o jovem confirma: “Tu deu na minha cara, seu racista?”. “Dei mesmo. Para você aprender a me respeitar”, afirma Ciro.

Na sequência, os dois trocam farpas. O homem se dirige à câmera: “O Ciro Gomes deu na minha cara. Vamos chamar a PM pra ele.” O político deixa o local em seguida.

O ex-presidenciável acompanhava o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na apresentação do cantor Dudu Nobre, em homenagem ao dia do samba. Até o momento, Ciro Gomes não se manifestou sobre o caso.