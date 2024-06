O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) fez críticas à classe artística brasileira, referindo-se a ela como um “sistema”. Durante uma transmissão de voz no X - antigo Twitter - o ex-governador do Ceará afirmou que os artistas devem ser vistos como “inimigos”.

“Esses artistas, intelectuais comerciais ou esportistas são do sistema. Eu estava enganado, eles são contra nós, são quinta coluna, usurparam nosso discurso, falam de Brasil, falam de pobres, mas são as pessoas que já aviltaram a política”, afirmou Ciro. “Essa turma tem que ser entendida como inimiga”, prosseguiu.

De acordo com Ciro, os artistas foram cooptados pelo “lulopetismo” e menciona até mesmo “suborno”. “O esforço de cooptação, de anestesia, de suborno que o lulopetismo produziu faz com que tenhamos intelectuais e artistas relativizando a esculhambação, as concessões, a corrupção”, acrescentou.

Ex-candidato à Presidência, ele disse ter se esforçado para se aproximar de artistas, mas reclamou que, enquanto tentava “explicar economia”, eles perguntavam: “Vai legalizar minha maconha?”.

A produtora Paula Lavigne também foi alvo das críticas de Ciro Gomes. “Você acha que Paula Lavigne quer saber de saúde pública? Ela tem seu plano de saúde nos Estados Unidos”, afirmou.