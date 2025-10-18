Assine
NOVO PARTIDO

PSDB confirma filiação de Ciro Gomes, que vai disputar governo do Ceará

Ato de filiação deve acontecer na próxima semana, em Fortaleza (CE)

18/10/2025 14:45

Ciro Gomes
Ciro Gomes vai disputar o governo do Ceará pelo PSDB crédito: Agência Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, anunciou em publicação nas redes sociais na noite de sexta-feira (17/10) a filiação de Ciro Gomes ao partido. Também disse que Ciro pretende concorrer ao governo do estado nas eleições de 2026.

Presidente da sigla no Ceará diz que próprio Ciro quer anunciar "em poucos dias ou poucos meses" a intenção de concorrer ao governo do estado novamente. Ciro foi governador do Ceará de 1991 a 1994. "O Ceará quer o Ciro de novo", disse Ozires, que também é prefeito de Massapê (CE).

Ciro Gomes no PSDB

Ozires diz que Ciro vai assinar a filiação na próxima semana. O ato deve ocorrer na quarta-feira (22) em um hotel em Fortaleza. Ciro, que também sondava a possibilidade de se filiar ao União Brasil, ainda não se manifestou sobre a filiação.

Ex-senador Tasso Jereissati teria sido o responsável por persuadir Ciro a se filiar ao partido. No vídeo, Ozires diz que Jereissati convenceu o ex-governador de que o "PSDB era o partido certo".

O ex-governador havia enviado carta de desfiliação ao PDT na última semana. Ele estava no partido desde 2015, pelo qual disputou as últimas duas eleições presidenciais das quatro que já participou. Em 2022 ficou em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Apesar das recentes movimentações, o ex-governador já afirmou que não pretende mais concorrer à Presidência. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", declarou em entrevista à Rádio Itatiaia, em setembro.

ciro-gomes psdb

