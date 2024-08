Um dos principais nomes do PDT e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, criticou a pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e correligionária Duda Salabert, classificada por ele como "ególatra". A fala do político foi feita durante participação no podcast RivoNews nessa terça-feira (30/7).

"Não tem preparo para ser prefeita de Belo Horizonte. Nenhum preparo. É uma ególatra", afirmou Gomes ao ser questionado se subiria ao palanque com a mineira.

Em resposta, por meio de nota que está na íntegra abaixo, Salabert afirmou que o político "virou uma pessoa amarga e ressentida" desde 2022 e que está de saída do PDT, o que foi negado por Ciro Gomes ainda na mesma entrevista. Ele alegou que seguirá no partido, mas sem se candidatar a cargos eletivos.

Em 2019, a então psolista aceitou um convite de Ciro Gomes para se filiar ao PDT. À época, Ciro usou as redes sociais para celebrar a chegada da mineira a legenda e chegou a vir a Belo Horizonte para o evento que oficializou a entrada no partido.

Desde o final das eleições de 2022, Ciro Gomes rompeu, por divergências nas conduções políticas, com uma série de aliados, entre eles o próprio irmão e senador Cid Gomes (PSB-CE).

Na mesma entrevista, ele afirmou que também não subiria no palanque com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), que é apoiado pelo PDT paulista.

Leia na íntegra a nota da pré-candidata à Prefeitura de BH, Duda Salabert:

"O Ciro virou uma pessoa amarga e ressentida depois dos últimos resultados das eleições. Quem não o apoiou, trata como inimigo. Não fala nem com o próprio irmão. Virou uma linha auxiliar do bolsonarismo, está me criticando, criticando Boulos , mas aplaudindo os bolsonaristas. Agora, no fundo do poço da política, tem que dar essas declarações pra ganhar alguma mídia. É um fim triste pra quem teve um futuro promissor há 30 anos atrás. Está de saída do partido".