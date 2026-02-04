Ano eleitoral pesa na pauta da Câmara de BH

A retomada dos trabalhos na Câmara Municipal de Belo Horizonte após o recesso veio menos com clima de recomeço e mais com sensação de contagem regressiva. Em ano eleitoral, mais de 20 vereadores se preparam para disputar outros cargos. Nos bastidores, cresce a preocupação de que projetos estruturantes acabem espremidos entre discursos inflamados, vídeos para redes sociais e disputas alheias à rotina da cidade.



A polarização, que já vinha se acentuando, passou a operar como método. A Câmara mais fragmentada tem registrado aumento de moções e projetos sobre temas nacionais, decisões do Supremo e embates ideológicos importados de Brasília. Basta uma contestação para que matérias antes aprovadas automaticamente sejam levadas a voto. O que antes morria no protocolo agora vira debate público, com discurso, gravação e recorte para internet.

O mesmo ocorre com projetos considerados inconstitucionais. Embora a Comissão de Legislação e Justiça siga como filtro técnico, pareceres contrários têm sido contestados com frequência. Com assinaturas suficientes, matérias avançam ao plenário, onde o debate deixa de ser jurídico e passa a ser político. Internamente, a leitura é de que questionar, levar ao voto e expor posições viraram estratégia eleitoral.

Apesar do ambiente tenso, não há sinal de freio da presidência. Juliano Lopes (Podemos) sustenta que o regimento garante amplo espaço de fala e que, se a regra permite, não há o que conter. O uso da tribuna como palco, inclusive para gravações, é tratado como consequência do voto.

Pesa nos bastidores o fato de Juliano ser pré-candidato à Assembleia Legislativa. Ele atribui a decisão à quase duplicação de votos entre 2020 e 2024, ao quarto mandato e à visibilidade do cargo. O discurso interno é de que a Casa não pode desacelerar. Reuniões do colégio de líderes foram convocadas, há rodízio na presidência durante férias e o recado foi dado: quem for candidato que dê conta do trabalho. Oficialmente, a Câmara não vai parar.

Do lado do Executivo, a estratégia é selecionar o que entra em campo agora e o que fica para depois. O líder da base, Bruno Miranda (PDT), defende concentrar esforços em projetos estruturantes que correm risco de travar com a aproximação das eleições. O principal é a autorização para contratação de financiamento de até R$ 500 milhões junto ao BNDES para o programa BH Resiliente, com ações de adaptação climática, infraestrutura verde, mobilidade sustentável e requalificação de áreas vulneráveis. A aposta é votar o empréstimo no início do ano.

A minirreforma administrativa enviada no fim de 2024 segue nas comissões e é tratada com cautela por mexer com a máquina pública em ano eleitoral. Já a Operação Urbana Simplificada do Hipercentro foi adiada para março, com audiência pública marcada para o dia 9, diante do potencial desgaste em temas como uso do solo, especulação imobiliária e impacto social.

Nas comissões, especialmente na de Legislação e Justiça, existe uma fila de projetos protocolados em 2025, com temas como proteção a mulheres, idosos, pessoas com deficiência, saúde, educação, cultura, esporte, combate à discriminação e geração de renda. Na prática, o cálculo eleitoral começa a definir o que avança.

Entre as prioridades de baixo potencial de confronto citadas por vereadores estão o PL 179/25, que regula a reprodução e comercialização de animais, e o PL 169/25, que cria o selo “Estabelecimento Amigo do Autista”.

Na ala bolsonarista, o líder Pablo Almeida (PL) aponta como prioridade projetos como o PL 431/2025, sobre controle de ruídos; o PL 155/2025, que prevê sanções por porte ou consumo de drogas ilícitas em espaços públicos; além do PL 96/2025, sobre segurança nas escolas; PL 251/2025, sobre exame toxicológico; PL 377/2025, sobre instalação de câmeras e faixas elevadas; PL 391/2025, com QR Code em placas de obras públicas; e o PL 58/2025, sobre placas informativas da Entrega Legal em unidades de saúde.

A avaliação interna é que 2026 não será ano de consensos nem de paralisação total. Será um ano de escolhas. Projetos com impacto direto, baixo custo político e narrativa simples tendem a avançar. Os mais complexos vão disputar espaço com discursos, moções e agendas individuais. O plenário deve seguir cheio, o microfone bastante usado e o tempo cada vez mais curto. Em ano eleitoral, o desafio não é apenas votar, mas decidir o que vale a pena votar.