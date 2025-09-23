Quem é Viviane Barci de Moares, mulher de Alexandre de Moraes e sancionada pelos EUA
A advogada é sócia de duas empresas de advocacia, sendo que uma delas - mantida com os filhos - também foi incluída nas sanções.
Os Estados Unidos incluíram nesta segunda-feira (22/9) Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky.
A lei é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que o governo americano considera serem autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.
Além de Viviane, também foi incluído na lista o Lex - Instituto de Estudos Jurídicos, empresa com sede em São Paulo mantida por Viviane e os três filhos do casal: Gabriela, Alexandre e Giuliana Barci de Moraes.
Ao ser incluída na Lei Magnitsky, eventuais bens e empresas que Viviane tiver nos EUA serão bloqueados e transações com o país também não poderão ser feitas.
Viviane é advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista (Unip) e com graduação em Propaganda e Marketing também pela Unip.
Além do Instituto de Estudos Jurídicos, ela é sócia do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, com sede em São Paulo.
O escritório atua nas áreas de direito constitucional, parcerias público-privadas, relações governamentais, probidade administrativa, elaboração de pareceres, cível, penal, empresarial, licitações e contratos, dentre outras.
Até a publicação desta reportagem, a advogada não se pronunciou sobre as sanções recebidas.