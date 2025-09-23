Assine
overlay
Início Política
PUNIDA POR TRUMP

Quem é Viviane Barci de Moares, mulher de Alexandre de Moraes e sancionada pelos EUA

A advogada é sócia de duas empresas de advocacia, sendo que uma delas - mantida com os filhos - também foi incluída nas sanções.

Publicidade
Carregando...
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Repórter
23/09/2025 09:13

compartilhe

Siga no
x
Quem é Viviane Barci de Moares, mulher de Alexandre de Moraes e sancionada pelos EUA
Quem é Viviane Barci de Moares, mulher de Alexandre de Moraes e sancionada pelos EUA crédito: BBC

Os Estados Unidos incluíram nesta segunda-feira (22/9) Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky.

lei é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que o governo americano considera serem autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Além de Viviane, também foi incluído na lista o Lex - Instituto de Estudos Jurídicos, empresa com sede em São Paulo mantida por Viviane e os três filhos do casal: Gabriela, Alexandre e Giuliana Barci de Moraes.

Ao ser incluída na Lei Magnitsky, eventuais bens e empresas que Viviane tiver nos EUA serão bloqueados e transações com o país também não poderão ser feitas.

Viviane é advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista (Unip) e com graduação em Propaganda e Marketing também pela Unip.

Além do Instituto de Estudos Jurídicos, ela é sócia do escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, com sede em São Paulo.

Leia Mais

O escritório atua nas áreas de direito constitucional, parcerias público-privadas, relações governamentais, probidade administrativa, elaboração de pareceres, cível, penal, empresarial, licitações e contratos, dentre outras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até a publicação desta reportagem, a advogada não se pronunciou sobre as sanções recebidas.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes estados-unidos eua sancoes stf trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay