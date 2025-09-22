Assine
LEI MAGNITSKY

Dino presta solidariedade à mulher de Moraes e critica EUA: ‘Absurdo’

'Lamento que séculos de boas relações culturais entre Brasil e Estados Unidos estejam sendo atingidos de modo tão absurdo', disse o ministro

22/09/2025 16:24 - atualizado em 22/09/2025 17:12

Dino lamenta morte de Charlie Kirk nos EUA: "Crime político"
O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino prestou solidariedade ao colega Alexandre de Moraes e à sua esposa, Viviane Barci, alvos de sanções financeiras pelo governo dos Estados Unidos.

A mulher de Moraes entrou, nesta segunda-feira (22/9), na lista de sancionados pela Lei Magnitsky, a qual o marido já estava submetido. A legislação é uma forma de punição dos EUA a estrangeiros.

“Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa, Viviane, em face de injusta punição imposta por governo estrangeiro. Lamento que séculos de boas relações culturais entre Brasil e Estados Unidos estejam sendo atingidos de modo tão absurdo”, escreveu Dino, em post no Instagram.

As determinações, bem como a revogação do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, são retaliações do governo de Donald Trump às decisões do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A aplicação da Lei Magnitsky impede o acesso do indivíduo aos Estados Unidos, congela seus bens registrados no país e proíbe transferências bancárias em dólar.

“Temos uma tradição de admiração às instituições jurídicas dos Estados Unidos, especialmente à sua Suprema Corte. Espero que essas mesmas instituições saibam iluminar os caminhos de tão importante Nação, consoante o Direito Internacional, em direção ao respeito à nossa soberania e às famílias brasileiras”, completou Dino.

