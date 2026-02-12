Assine
overlay
Início Política
MINISTRO DO STF

Toffoli admite que foi sócio de resort ligado a Vorcaro, dono do Master

Afirmação foi feita depois de pedido da PF de suspeição de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na relatoria do Caso Master

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
12/02/2026 11:40

compartilhe

SIGA
x
Ministro do STF Dias Toffoli
Toffoli afirmou que declarou à Receita Federal os valores recebidos na negociação e que "nunca recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel". crédito: Platobr Nacional

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, relator do Caso Master e alvo de um pedido da Polícia Federal (PF) pela suspeição da relatoria, admitiu que foi sócio de um resort ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por meio de nota, o magistrado afirmou que é sócio da Maridt, empresa que vendeu uma participação do resort Tayayá, no interior do Paraná, para um fundo do cunhado do banqueiro. Toffoli afirmou que declarou à Receita Federal os valores recebidos na negociação e que "nunca recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel".

Leia Mais

A atuação de Toffoli na relatoria tem sido alvo de críticas e questionamentos entre os Poderes pela ligação da família do ministro e dele próprio com Vorcaro, além de uma sequência de recuos em decisões e acusações de interferência na autonomia da PF na investigação.

Conforme o comunicado, divulgado pelo O Globo, o ministro faz parte do quadro societário, mas a gestão da empresa, que foi integrante do grupo Tayayá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025, é feita por familiares. “A ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao Ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025. Ou seja, quando há muito a Maridt não fazia mais parte do grupo Tayaya Ribeirão Claro”, afirmou. 

Ainda conforme a assessoria do magistrado, Toffoli não conhece o gestor do Fundo Arllen e “jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima” com o investigado dono do Master.

Pedido de suspeição

A PF protocolou um pedido de afastamento de Toffoli ao presidente do STF, Edson Fachin, na noite dessa quarta-feira (11/2), depois que foram encontradas mensagens no telefone celular de Daniel Vorcaro que mencionam o ministro. Fachin já intimou Toffoli a se manifestar sobre o caso. O conteúdo está sob sigilo e foi entregue pelo próprio diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Os diálogos reforçam as suspeitas de uma possível relação próxima entre Vorcaro e Toffoli, em meio à apuração que envolve o Master.

A denúncia foi definida como “Toffolão” pelo senador Alessandro Vieira (MSB), que disse que a CPI do Crime Organizado irá votar sobre a convocação de envolvidos no caso Master e quebra de sigilo telefônico do ministro. A votação está prevista para a semana depois do Carnaval. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em nota, a equipe de Toffoli disse que o pedido se trata de deduções e que vai esclarecer as citações encontradas pela PF. “O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145, do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo Ministro ao Presidente da Corte", afirmou.

Tópicos relacionados:

caso-master master stf toffoli

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay