Nikolas convoca manifestação contra ‘Lula, Moraes e Toffoli’ na Paulista

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) puxou a convocação de uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo (SP), em 1º de março. Conforme o parlamentar, o protesto será contra o presidente Lula (PT) e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A convocação veio logo após a reunião no STF que retirou a relatoria do Caso Master do ministro Dias Toffoli. A Corte está sob pressão em meio a acusações de envolvimento de magistrados com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Manifestação na Paulista

O movimento é chamado de “Acorda, Brasil”, mesmo nome do ato organizado por Nikolas em Brasília (DF), após caminhada de 250 km que partiu de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

A manifestação está marcada para começar às 14h na Paulista. Nikolas ainda convocou os apoiadores para atos “em todo o Brasil”, mas ainda sem divulgar locais.

