Nikolas é cobrado a fazer vídeo sobre Toffoli e reage: 'Aqui o fundo preto'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi cobrado pela vereadora de São Paulo (SP) Amanda Vetorazzo (União) para fazer um vídeo sobre as acusações de envolvimento entre o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o Banco Master.

Os jovens parlamentares já protagonizaram embates nas redes sociais e voltaram a trocar farpas nesta quinta-feira (12/2). Em post no X (antigo Twitter), Vetorazzo provocou o político mineiro, sugerindo que ele estava sendo conivente com um “escândalo”.

“Que horas sai o vídeo do Nikolas com fundo preto falando do escândalo do Dias Toffoli?”, escreveu a vereadora.

Nikolas e o fundo preto

Político líder em engajamento nas redes sociais, Nikolas criou um modelo de vídeos com o “fundo preto” que fez sucesso. A publicação mais famosa nesse estilo foi em janeiro do ano passado, sobre um suposto monitoramento do Pix, com especulação de que o mecanismo poderia ser taxado. O vídeo teve cerca de 350 milhões de visualizações e fez o governo federal voltar atrás na medida.

Desde então, os vídeos com “fundo preto” se tornaram referência na comunicação digital do parlamentar. Desta vez, ele rebateu a provocação de Vetorazzo citando o modelo para dizer que ela também pode fazer.

“Que eu saiba, o meu posicionamento sobre ele [Toffoli] já está público e inclusive repercutido pela mídia. A cobrança ao presidente do Senado e o apoio pelo impeachment também”, respondeu Nikolas.

Mais cedo, o mineiro tinha feito post pressionando pelo impeachment de Toffoli. "Inacreditável como todo mundo está vendo os escândalos do Master, menos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já passou da hora de abrir o impeachment do Toffoli. Acorda, Senado!", escreveu.

Com ironia, o deputado devolveu a provocação de Vetorazzo publicando uma foto preta: “Se gosta dos meus vídeos, está aqui o fundo preto para que possa fazer também”.