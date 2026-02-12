Assine
Trama golpista

Nos EUA, Eduardo Bolsonaro, Ramagem e Allan dos Santos se reúnem em foto

O trio, que conta com dois foragidos da Justiça, alega suposta perseguição política para não voltar ao Brasil

Junio Silva - Correio Braziliense
Repórter
12/02/2026 20:54

Flávio Bolsonaro posta foto com Ramagem e Allan dos Santos
Flávio Bolsonaro posta foto com Ramagem e Allan dos Santos crédito: Reprodução redes sociais

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12/2), uma foto com o também ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o youtuber Allan dos Santos. Os três vivem nos Estados Unidos. Ramagem e Santos são foragidos da Justiça brasileira, enquanto Eduardo Bolsonaro é réu por coação e teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados por faltas injustificadas.

“São pessoas que já enfrentam mais de 3 anos a dor de não ver suas próprias famílias, esposas com contas congeladas sem explicação, salários bloqueados, impedidos de trabalhar e, pior, da noite para o dia sem ter como sustentar seus filhos”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ramagem e Allan estão foragidos por envolvimento na tentativa de golpe de Estado e por calúnia, respectivamente. Os três alegam que não podem voltar ao Brasil por suposta perseguição política. 

Recentemente, Eduardo recebeu críticas nas redes sociais por aparecer surfando em um vídeo gravado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Internautas ironizam as viagens do ex-deputado, enquanto Jair Bolsonaro (PL), seu pai, está preso e enfrentando problemas graves de saúde na cadeia.

Tópicos relacionados:

alexandre-ramage alexandre-ramagem bolsonaro cassado eduardo-bolsonaro mandato politica

