Nos EUA, Eduardo Bolsonaro, Ramagem e Allan dos Santos se reúnem em foto

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12/2), uma foto com o também ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o youtuber Allan dos Santos. Os três vivem nos Estados Unidos. Ramagem e Santos são foragidos da Justiça brasileira, enquanto Eduardo Bolsonaro é réu por coação e teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados por faltas injustificadas.

“São pessoas que já enfrentam mais de 3 anos a dor de não ver suas próprias famílias, esposas com contas congeladas sem explicação, salários bloqueados, impedidos de trabalhar e, pior, da noite para o dia sem ter como sustentar seus filhos”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Não podemos retornar à nossa pátria, mas ao menos estamos livres! Em comum: seguir lutando por liberdade > @allanconta5 @delegadoramagem



São pessoas que já enfrentam mais de 3 anos a dor de não ver suas próprias famílias, esposas com contas congeladas sem explicação, salários… pic.twitter.com/ADr1w11Jcw — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) February 12, 2026

Ramagem e Allan estão foragidos por envolvimento na tentativa de golpe de Estado e por calúnia, respectivamente. Os três alegam que não podem voltar ao Brasil por suposta perseguição política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recentemente, Eduardo recebeu críticas nas redes sociais por aparecer surfando em um vídeo gravado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Internautas ironizam as viagens do ex-deputado, enquanto Jair Bolsonaro (PL), seu pai, está preso e enfrentando problemas graves de saúde na cadeia.