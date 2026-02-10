Assine
'POPULAR DEMAIS'

Eduardo diz que Bolsonaro perdeu para Lula porque eleição não foi 'limpa'

Eduardo Bolsonaro (PL) disse ainda que acredita que o irmão e senador Flávio (PL) vai derrotar Lula (PT) em 2026

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
10/02/2026 17:58

Eduardo Bolsonaro
Ex-deputado federal, Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos e perdeu mandato crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Na opinião do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o pai dele só perdeu a disputa pela presidência em 2022 porque as eleições não teriam sido “limpas”. Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger no Brasil desde 1998.

Em post nesta terça-feira (10/2), o “03” afirmou que Bolsonaro está preso por ser “popular demais”.

“Se estivesse solto e elegível, seria o presidente do Brasil, ou melhor, em eleições limpas, jamais teria deixado de sê-lo”, escreveu Eduardo.

Apoio a Flávio e indulto

Apesar da revolta pela situação jurídica do pai, Eduardo acredita que o irmão Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à presidência, vai ser derrotar Lula (PT) em 2026 e, ao chegar ao topo do Executivo, concederá indulto a Jair e aos demais condenados por tentativa de golpe de Estado.

“Mas Flávio Bolsonaro cumprirá a missão, e o sacrifício de Jair Bolsonaro se transformará em liberdade por meio do indulto a todos”, completou.

