Petista critica Nikolas por aprovar só um projeto: "mais caro do Brasil"

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Após o Núcleo de Dados do Estado de Minas revelar que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aprovou somente um projeto até o momento na Câmara, o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do diretório do PT em Minas, criticou o parlamentar da oposição no Instagram.

"Político mais caro do Brasil. Ganha pra falar bobagens nas redes", escreveu o parlamentar petista. Até a publicação desta nota, o comentário somava cerca de 370 curtidas e algumas reações.

"Minas elegeu um moleque tiktoker. Inconcebível uma coisa dessa", escreveu um usuário. "Cara, dá uma olhadinha no site da câmara, pesquisa os nomes de deputados do PT", rebateu outro.

Como mostrou o EM, Nikolas apresentou 62 proposições de maior relevância no Congresso Nacional. Aqui, se considera projetos de lei, de lei complementar e de resolução; propostas de emenda à Constituição; e requerimentos de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

Desses, só um passou e se tornou lei: a concessão de auxílio emergencial aos setores da cultura e do turismo do Rio Grande do Sul, estado arrasado pelas enchentes em 2024. A assessoria do parlamentar sustenta duas aprovações, mas essa afirmação não condiz com os números apresentados pela Câmara.

Além disso, vale ressaltar que a proposta aprovada por Nikolas teve assinatura de outros 64 deputados, a maior parte deles alinhada a partidos de direita, como PL, Novo, Republicanos e União Brasil.

Outro lado

Por meio de nota, Nikolas afirmou que "a aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional depende de fatores que vão além da autoria e da qualidade das propostas”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Eu já apresentei 1.505 propostas legislativas (aqui, o parlamentar considera qualquer texto, entre requerimentos, projetos, etc.), tenho 56 pareceres a projetos protocolados que estão só aguardando os presidentes das comissões pautarem, 36 só na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), matérias relevantes, alinhadas aos valores conservadores e à defesa da liberdade, mas que enfrentam resistência ideológica por parte da maioria progressista na Casa", completou.

