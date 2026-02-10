Vereador defende Nikolas por aprovar só um projeto: "Virou arquiteto?"
Ex-assessor do deputado, Pablo Almeida comentou matéria feita pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas
Após o Núcleo de Dados do Estado de Minas revelar que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) aprovou somente um projeto até o momento na Câmara, o vereador de BH, Pablo Almeida (PL), saiu em defesa do ex-chefe. Pablo foi assessor do gabinete de Nikolas antes de conquistar uma cadeira no Legislativo municipal.
“Ele virou arquiteto? Para viver de projeto”, afirmou Almeida no post compartilhado pelo EM no Instagram. O comentário rendeu cerca de 60 curtidas até a publicação desta nota. Outros eleitores chegaram até mesmo a responder o vereador de BH.
"Sério mesmo? Esse é o seu argumento?", questionou um cidadão. "Olha o tamanho da ignorância do sujeito", escreveu outro.
Como mostrou o EM, Nikolas apresentou 62 proposições de maior relevância no Congresso Nacional. Aqui, se considera projetos de lei, de lei complementar e de resolução; propostas de emenda à Constituição; e requerimentos de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).
Desses, só um passou e se tornou lei: a concessão de auxílio emergencial aos setores da cultura e do turismo do Rio Grande do Sul, estado arrasado pelas enchentes em 2024. A assessoria do parlamentar sustenta duas aprovações, mas essa afirmação não condiz com os números apresentados pela Câmara.
Além disso, vale ressaltar que a proposta aprovada por Nikolas teve assinatura de outros 64 deputados, a maior parte deles alinhada a partidos de direita, como PL, Novo, Republicanos e União Brasil.
Outro lado
Por meio de nota, Nikolas afirmou que "a aprovação de projetos de lei no Congresso Nacional depende de fatores que vão além da autoria e da qualidade das propostas”.
“Eu já apresentei 1.505 propostas legislativas (aqui, o parlamentar considera qualquer texto, entre requerimentos, projetos, etc.), tenho 56 pareceres a projetos protocolados que estão só aguardando os presidentes das comissões pautarem, 36 só na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), matérias relevantes, alinhadas aos valores conservadores e à defesa da liberdade, mas que enfrentam resistência ideológica por parte da maioria progressista na Casa", completou.