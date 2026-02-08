Assine
Nikolas chama Lula de 'larápio' e diz: "Vamos com tudo pra cima de você"

Deputado reage a vídeo em que o presidente diz que apoiadores precisam ser mais "desaforados" e afirma que a próxima eleição será "uma guerra"

Repórter
08/02/2026 10:00

Vídeo de Nikolas Ferreira pode ter dificultado a fiscalização de fintechs que foram usadas pelo PCC para ocultar valores
Vídeo de Nikolas Ferreira pode ter dificultado a fiscalização de fintechs que foram usadas pelo PCC para ocultar valores crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a elevar o tom contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais. Em publicação nesta sexta-feira, o parlamentar chamou o petista de “larápio” e afirmou que a oposição irá “com tudo” contra o governo.

“Tá nervoso, larápio? Calma, que vamos com tudo pra cima de você”, escreveu Nikolas em sua conta oficial.

A declaração foi uma resposta a um vídeo do presidente Lula em que o petista afirma que seus apoiadores precisam ser mais “desaforados” para enfrentar os adversários. No trecho que circula nas redes, Lula diz que “não tem mais essa de lulinha paz e amor” e que a próxima eleição “vai ser uma guerra”.

A troca de declarações ocorre em meio ao acirramento do clima político e às movimentações antecipadas para a disputa presidencial de 2026. Nikolas, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem intensificado o tom crítico ao governo federal e se consolidado como uma das principais vozes da direita nas redes sociais.

Tópicos relacionados:

lula nikolas-ferreira

