Em Salvador, Lula almoça com Gil e Caetano
O presidente está cumprindo agenda na capital baiana desde sexta (6), onde participou das comemorações dos 46 anos do PT
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais, neste sábado (7/2), uma foto do encontro com os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso, em Salvador. A primeira-dama Janja da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também estiveram presentes.
“Almoço de sábado entre amigos”, escreveu Lula na publicação.
Outras imagens do encontro também mostram Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso; Flora Gil, filha de Gilberto Gil; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; e o senador Jaques Wagner.
O presidente está desde sexta (6) cumprindo agenda na capital baiana, onde participou da entrega de ambulâncias e equipamentos de saúde pelo programa Novo PAC Saúde. Ele também visitou as Obras Sociais Irmã Dulce e participou das comemorações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).