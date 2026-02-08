Em Salvador, Lula almoça com Gil e Caetano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais, neste sábado (7/2), uma foto do encontro com os cantores Gilberto Gil e Caetano Veloso, em Salvador. A primeira-dama Janja da Silva e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, também estiveram presentes.

“Almoço de sábado entre amigos”, escreveu Lula na publicação.

Outras imagens do encontro também mostram Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso; Flora Gil, filha de Gilberto Gil; o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues; e o senador Jaques Wagner.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente está desde sexta (6) cumprindo agenda na capital baiana, onde participou da entrega de ambulâncias e equipamentos de saúde pelo programa Novo PAC Saúde. Ele também visitou as Obras Sociais Irmã Dulce e participou das comemorações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).