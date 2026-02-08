Lula procura centrão e quer vice do MDB para isolar Flávio Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) desencadeou uma operação política em duas frentes para tentar fortalecer sua candidatura à reeleição e isolar seu provável adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL).



O petista tenta afastar os principais partidos do centrão da candidatura de Flávio. Além disso, em um movimento considerado mais delicado, foi receptivo à ideia de mudar o vice de sua chapa para tentar agregar o MDB à sua aliança formal - o que daria mais tempo de campanha na TV e reforçaria a mensagem de frente ampla propagada por ele na eleição de 2022.



A ordem de Lula, já assimilada pelo PT, é ampliar o máximo possível seu arco de alianças para a eleição. Articuladores petistas acreditam que a maioria do eleitorado já decidiu de qual lado ficará, e que apenas algo em torno de 10% dos votos está em disputa. Por isso, qualquer ajuda para atrair mais eleitores é valiosa.



"Temos que trabalhar, fazer alianças para ganhar as eleições. Não estamos com essa bola toda em todos os estados, tem estados que precisamos compor. A gente precisa decidir se quer ganhar ou se quer perder. Como eu quero ganhar, Edinho [Silva, presidente do PT], você vai ter que fazer as alianças", declarou o presidente no evento de aniversário do PT neste sábado (7).

A tentativa de atrair o MDB é sensível porque envolveria tirar da chapa o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). Ele é próximo do chefe do governo e quer continuar no cargo no caso de reeleição. Além disso, diretórios poderosos do MDB, como os de São Paulo e do Rio Grande do Sul, devem resistir a uma aliança.



Como mostrou a coluna Painel, da Folha, a cúpula emedebista está se aproximando do PSD, que tem três pré-candidatos a presidente. Dos 27 diretórios estaduais do partido, 17 estariam afastados de Lula e 10, próximos ao governo petista.



Há o risco de Lula magoar e perder seu atual vice e a aliança ser derrotada na convenção emedebista, inviabilizando a coligação. Alckmin já disse à cúpula do PT que, se não estiver na chapa presidencial, apoiará a reeleição de Lula sem se candidatar a nada.



O presidente discutiu o assunto em dezembro com os senadores lulistas Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM). Ficou de marcar nova reunião, mas não o fez até agora.



Na quinta (5), porém, Lula disse publicamente que Alckmin tem "um papel a cumprir" na eleição em São Paulo. A frase foi entendida como um sinal de que ele quer o vice concorrendo a algum cargo e reforçando seu palanque no estado com maior eleitorado.



Emedebistas a par da articulação avaliam que a declaração foi uma espécie de "ok" para avançarem na tentativa de formar uma maioria no partido em favor da aliança. Esse grupo, porém, ainda quer que o presidente faça gestos mais fortes.



Dois dias depois, durante celebração dos 46 anos do PT neste sábado (7), em Salvador, o presidente afagou Alckmin dizendo que teve sorte com seus vices: "O Geraldo Alckmin foi uma dessas coisas que Deus fez acontecer na minha vida. É um homem extraordinário que eu respeito e admiro". O vice esteve presente no evento.



Na reunião com os dois emedebistas, Lula disse que via no MDB a única chance de agregar um novo partido à sua aliança - que deve contar com as siglas de esquerda.



Renan disse ao petista que a única maneira de tentar levar o MDB para a coligação seria oferecendo a vice, porque isso daria um argumento forte na convenção que decidirá o caminho da sigla na eleição. As convenções partidárias serão de 20 de julho a 5 de agosto.



Há três emedebistas cotados para a vice de Lula, caso a articulação dê certo: o ministro dos Transportes, Renan Filho; o governador do Pará, Helder Barbalho; e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.



O principal destino especulado para Tebet, porém, é uma candidatura a senadora por São Paulo. Existe a possibilidade de ela mudar de partido, uma vez que o MDB paulista apoia o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Aliados de Lula no PT e no MDB, porém, ainda tentam uma solução que permita a Tebet ser candidata e apoiar a reeleição de Lula sem mudar de legenda. Tanto o presidente do PT, Edinho Silva, quanto Eduardo Braga querem conversar com o presidente do MDB, Baleia Rossi, sobre o tema.



O principal obstáculo a uma aliança entre Lula e o MDB paulista é a proximidade do prefeito de São Paulo, o emedebista Ricardo Nunes, com Tarcísio. O governador foi fundamental para a reeleição de Nunes, em 2024.



Ajuda Lula o fato de Tarcísio ter decidido ser candidato à reeleição em São Paulo. Forças políticas de direita e de centro queriam que ele disputasse o Palácio do Planalto e ficaram sem um candidato preferido.



Uma nova espécie de sapo foi batizada de Brachycephalus lulai em homenagem ao presidente Lula. O anfíbio mede cerca de 8 mm, vive na Mata Atlântica de Santa Catarina e teve a descrição publicada em revista científica. A descoberta chama atenção para a biodiversidade ainda pouco conhecida do bioma. Segundo os pesquisadores, os estudos reforçam a importância da conservação ambiental. O Brasil abriga cerca de 1.140 espécies de anuros (sapos, rãs e pererecas). Muita gente confunde uns com outros. Mas eles não possuem as mesmas características, embora todos sejam anfíbios da ordem Anura, que significa 'sem cauda' em grego antigo. Apesar de muitas semelhanças, os três são animais diferentes. Imagens Pixabay O Brasil tem a maior diversidade desse grupo de anfíbios no mundo, segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios (RAN). José Reynaldo da Fonseca/Wikimédia Commons O órgão pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e ressalta que dentro da ordem Anura estão várias famílias de sapos, rãs e pererecas cujas espécies estão em todos os continentes, com exceção da Antártica. Museu de Zoologia de São Paulo Segundo especialistas, a principal diferença é que os sapos têm a pele mais seca e preferem ficar na terra. As rãs podem ser macho ou fêmea e gostam de ficar perto de lagoas, assim como as pererecas, que costumam viver em árvores e escalar paredes por terem discos adesivos na ponta dos dedos. Museu de Zoologia de São Paulo Já as semelhanças é que todos os anuros respiram pela pele e pelo pulmão e sugam água pela região inguinal (abaixo da barriga). Museu de Zoologia de São Paulo Os sapos são membros da família Bufonidae e apresentam cerca de 600 espécies dentre 52 gêneros. Já a maior família de rãs é a Ranidae, cujas espécies ocorrem quase que apenas no hemisfério norte. Richard Bartz/Wikimédia Commons Vale lembrar que, em alguns lugares do mundo, as rãs são servidas em restaurantes. Trata-se da espécie Aquarana catesbeiana, mais conhecida como rã-touro, que vêm de criadouros, ou seja, fora da natureza. Reprodução do Instagram @procururu Os portugueses introduziram o termo ‘rã’ no Brasil para um animal que não é rã de verdade, mas é semelhante. As nossas rãs, chamadas de jias ou caçotes, pertencem à família Leptodactylidae, cujas espécies são comuns na América do Sul e Central. Creative Commons As pererecas vivem em árvores e a maioria é da família Hylidae (lê-se hilide), embora haja outras tantas com diferentes espécies. O nome perereca tem origem na palavra pere'reg (“ir aos saltos”) em tupi. H. Zel/Wikimédia Commons Entre as principais diferenças, os sapos são mais corpulentos e com patas traseiras mais curtas e robustas. Esses animais costumam caminhar ao invés de saltar e pular, sendo mais terrestres. Flickr Nigel Symes Eles apresentam duas grandes glândulas atrás da cabeça, chamadas de parotoides. É nelas que fica o veneno usado em quem tenta mordê-lo. O predador aciona esse veneno, através da pressão da mordida. Reprodução do X @sapodepapo As rãs, por sua vez, passam mais tempo na água do que os sapos, sendo considerados animais semiaquáticos. Por lá, fogem de possíveis ameaças, sendo exímias saltadoras, com patas longas e fortes, elas são exímias saltadoras. Charles J. Sharp /Wikimédia Commons As pererecas são mais leves, têm pele muito úmida, lisa e brilhante, e pernas finas e longas. Elas se diferenciam dos demais anuros por terem discos adesivos na ponta dos dedos, semelhantes a ventosas e são menores que sapos e rãs. Holger Krisp/Wikimédia Commons Mesmo com o medo ou repulsa de alguns, a presença de rãs, sapos e pererecas é um indicador de um ecossistema saudável. Eles conseguem sobreviver somente em lugares não poluídos e são sensíveis às mudanças de ambiente. Museu de Zoologia de São Paulo Em 2024, numa montanha do norte da AmazÃŽnia, o canto de um sapo atraiu a atenÃ§Ã£o dos pesquisadores. Tratava-se de uma espÃ©cie nova, que foi capturada por cientistas, que dois anos depois definiram sua identidade: Neblinaphryne imeri. ReproduÃ§Ã£o USP Foto: Antoine Fouquet O nome Neblinaphryne imeri foi em homenagem à cadeia de montanhas na qual ele foi descoberto: a longínqua Serra do Imeri, na fronteira do Amazonas com a Venezuela. Reprodução USP Foto: Leandro Moraes A análise foi de grupo de pesquisadores do Instituto de Biociências (IB) da USP, do Centro de Pesquisas sobre Biodiversidade e Ambiente (CRBE) da França e da Universidade Autônoma de Madri, na Espanha. Eles descreveram a espécie na revista científica Zootaxa. Reprodução USP Foto: Leandro Moraes Os pesquisadores passaram 12 dias acampados no topo de uma montanha vizinha ao Pico do Imeri, a quase 1.900 metros de altitude. Eles coletaram a maior diversidade possível de plantas e animais em uma das regiões mais preservadas e menos conhecidas da Amazônia. Herton Escobar / USP Imagens O Neblinaphryne imeri é predominantemente marrom, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo (sobretudo na porção ventral). As fêmeas são um pouco maiores do que os machos, que cantam predominantemente ao amanhecer e ao entardecer. Reprodução USP Foto: Antoine Fouquet A parente mais próxima dos novos sapos é a Neblinaphryne mayeri, uma outra espécie que o mesmo grupo de cientistas havia descoberto em 2017. Isso numa expedição ao Pico da Neblina, a montanha mais alta do Brasil, que fica 80 quilômetros a oeste do Pico do Imeri. Reprodução USP Foto: Herton Escobar Outro exemplo de anfíbio que ganhou os noticiários nos últimos meses foi o sapo-de-barriga-amarela (Bombina sp.), que possui pupilas em forma de coração, que intriga cientistas. Flickr Jean NENERT Segundo os pesquisadores, esses animais são bem adequados para viver na lama, sendo marrom no topo e barrigas amarelas. Eles ficam paralisados por um longo período durante o inverno e depois emergem na primavera para o acasalamento. Reprodução do facebook QI - Quite Interesting As pupilas em forma de coração são apenas uma das muitas formas estranhas de pupilas vistas em anuros, que é o grupo de anfíbios que engloba sapos e rãs. Reprodução do X @sapodepapo Voltar Próximo

Além da tentativa de atrair o MDB, Lula busca obter a neutralidade dos principais partidos do centrão na disputa nacional. O objetivo do petista é que essas legendas não deem apoio formal a Flávio Bolsonaro e que suas direções nacionais não dificultem sua busca por alianças com líderes locais.



Um dos principais movimentos nesse sentido, revelado pela Folha, foi reunião de Lula com o presidente do PP, Ciro Nogueira, na qual ouviu dele uma proposta de neutralidade nacional do partido. A contrapartida seria facilitar a reeleição de Nogueira como senador no Piauí.



Deputados e senadores filiados ao PP e originários de regiões onde Lula é mais popular, como o Nordeste, dão como certo que a legenda liberará seus filiados para se associar ao candidato a presidente que preferirem.



O presidente também mira líderes locais do União Brasil. Um dos estados onde esse esforço deve ser maior é o Ceará. Principal líder do PT cearense, o ministro da Educação, Camilo Santana, tenta impedir que o União Brasil apoie Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo governo local.



Lula julga ser fundamental derrotar Ciro e reeleger o governador Elmano de Freitas (PT).



O PP anunciou a formação de uma federação partidária com o União Brasil, chamada União Progressista. As duas legendas, juntas, constituiriam a maior bancada da Câmara e seriam obrigadas a agir em conjunto na eleição nacional. Ciro Nogueira é um dos líderes dessa associação, que ainda não foi definitivamente reconhecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).



Esse grupo queria apoiar Tarcísio para presidente. Sem uma candidatura de Tarcísio, a prioridade passou a ser eleger o maior número possível de congressistas, o que aumenta a possibilidade de alianças entre Lula e diretórios estaduais dessas siglas.



O presidente da República também se aproximou do presidente da Câmara, Hugo Motta. O partido de Motta, o Republicanos, também tem setores que querem disputar a eleição associados a Lula. O deputado tem participado das articulações do presidente da República inclusive fora de seu partido. Ele intermediou a reunião entre o petista e Ciro Nogueira.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lula, Motta e diversos outros deputados jantaram juntos na quarta-feira (4). O chefe do governo minimizou os possíveis atritos por partidos que têm ministérios lançarem candidatos a presidente da República. O recado foi direcionado principalmente ao PSD, que tem três ministros e três pré-candidatos ao Planalto (Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Jr.).