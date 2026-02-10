Vídeo de Eduardo Bolsonaro surfando gera críticas nas redes: "Exilado"

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O vídeo publicado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) surfando na maior piscina de onda do mundo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, repercutiu nas redes sociais. Opositores ironizaram o fato de a publicação ter sido feita num momento em que o pai do deputado cassado, Jair Bolsonaro (PL), encontra-se preso e, segundo a defesa do ex-presidente, com piora no quadro de saúde.

Eduardo gravou o vídeo enquanto cumpria uma agenda no Oriente Médio, onde esteve acompanhado na semana passada pelo irmão mais velho e pré-candidato à Presidência, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Na ocasião, Eduardo citou que apenas a cidade de Dubai, próxima a Abu Dhabi, recebe cerca de 18 milhões de turistas ao ano. O ex-parlamentar compara o número ao registrado no Brasil e, para isso, resgata uma reportagem do portal do governo federal com um dos marcos comemorados pelo governo Lula: “Brasil bate recorde histórico e fecha o ano com 9,2 milhões de turistas internacionais”.

“Os sheiks, que conseguem dar estabilidade, extrair o dinheiro basicamente do óleo e gás, conseguiram reverter o país para receber eventos, turismo e fazem disso aqui boa parte do seu PIB”, defende Eduardo.

Segundo o ex-deputado, o Brasil tem muito mais potencial turístico, devido aos diversos biomas e à ausência de fenômenos climáticos, como furacões e terremotos, mas enfrenta resistência dos estrangeiros devido à falta de segurança.

“O Brasil ainda é visto como muito perigoso, e a gente sabe o porquê. Em nenhuma civilização no mundo é aceitável como normal (sic) que você vá comprar pão na padaria ou deixar o seu filho na escola e receba uma bala na cabeça porque alguém quer roubar o seu celular”, argumenta.

Reação

A piscina de ondas onde Eduardo gravou o vídeo segurando uma prancha de surf é a maior do mundo e produz ondas artificiais de até 2 metros de altura. A publicação, feita num local de prática esportiva e de lazer, motivou comentários irônicos de opositores.

Um perfil comentou “está vivendo muito bem para quem é exilado”, ironizando o fato de Eduardo ter se mudado para os Estados Unidos dizendo fugir de perseguições políticas e onde promoveu uma cruzada em busca de apoio do governo norte-americano para sancionar a economia brasileira. O ex-parlamentar teve o mandato cassado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados no fim do ano passado devido às faltas acumuladas por estar fora do país.

Lágrimas de petistas

Outra pessoa questionou a viagem de Eduardo enquanto Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, o que é negado pela defesa do ex-presidente enquanto apoiadores acusam a Justiça de estar promovendo perseguição política. “Olha, nem parece que seu pai está preso e brigando contra a ‘ditadura do STF’”, ironizou. “Isso é porquê (sic) o pai está para morrer a qualquer hora”, disse outro perfil.

Apesar das críticas, aliados do bolsonarismo reagiram positivamente à publicação de Eduardo. É o caso do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL-MG), pré-candidato ao Senado por Minas Gerais, que disse “surfando as lágrimas dos petistas” – sendo respondido pelo autor da postagem com emojis de risada.